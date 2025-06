To zaboli Lewandowskiego. "Probierz słusznie próbował przeciąć ten wrzód"

W miniony czwartek Michał Probierz oficjalnie zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. Stało się na skutek porażki 1:2 z Finlandią, a także afery po odebraniu opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu. Wtedy to napastnik zrezygnował z gry dla kadry, dopóki Probierz będzie selekcjonerem. To szybko się zmieniło.

Legenda kadry uderza w Lewandowskiego. "Probierz słusznie próbował przeciąć ten wrzód"

Gromy od ekspertów zaczęły lecieć na obie strony - piłkarza oraz selekcjonera, a także prezesa PZPN Cezarego Kuleszę, któremu zarzucono, że w porę nie zainterweniował. W mocnym tonie wypowiedział się teraz Antoni Szymanowski, 82-krotny reprezentant Polski.

- Przyjdzie następny selekcjoner – obojętnie: Polak czy obcokrajowiec – i od razu będzie układał relację z Robertem Lewandowskim, żeby się nie gniewał, żeby mu się chciało przyjeżdżać na kadrę, a my to będziemy grzecznie aprobować. A przecież taka sytuacja jest nie do zaakceptowania! - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

- Michał Probierz słusznie próbował przeciąć ten wrzód, ale bardzo źle się do tego zabrał i problem zrobił się jeszcze większy. Co z przekazu Lewandowskiego mogli bowiem wyczytać piłkarze? "Wy się nie liczycie, ja jestem najważniejszy. Dlatego wrócę do kadry dopiero wtedy, gdy zmieni się selekcjoner". To naprawdę jest skandaliczny przekaz wielkiego sportowca, dla którego podobno najważniejsza jest reprezentacja Polski - kontynuował.

Szymanowski zarzucił, że kadrowicze podczas meczu z Finlandią nie byli odpowiednio zdeterminowali, albowiem mieli przeświadczenie, że dni selekcjonera są policzone. - W tym momencie dotykamy meritum – co to jest za drużyna, jaki ona ma mental? O rany boskie! I w jakiej sytuacji znalazł się teraz namaszczony na kapitana Piotrek Zieliński?! Wróci Robert, bo przestanie się gniewać i jak zareaguje zespół? Ja sobie tego nie wyobrażam… Mam nadzieję, że już nie zechce być kapitanem właśnie dlatego, żeby oczyścić atmosferę i nie stawiać w niezręcznej sytuacji Zielińskiego. Ale czy Roberta na to stać? Nie wiem. Oczywiście nie wiem też, jakie decyzje będzie podejmował nowy selekcjoner - podsumował Antoni Szymanowski.

Na razie nie znamy nazwiska nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Sekretarz generalny PZPN przyznał, że faworytem jest Maciej Skorża. To aktualny trener japońskiego Urawa Red Diamonds.