Polski napastnik rozchwytywany. Chcą go w Premier League i Bundeslidze

Adrian Benedyczak w lipcu 2021 roku przeniósł się do Parmy z Pogoni Szczecin za 2,5 miliona euro. Już w pierwszym sezonie Polak rozegrał aż 31 spotkań i zdobył sześć goli, ale to rozgrywki 2022/23 były dla niego niezwykle udane. Był jednym z liderów zespołu, który w barażach walczył o awans do Serie A. Zdobył dziewięć bramek i zaliczył dwie asysty w 34 występach (liga i baraże), a jego postawa nie przeszła bez echa wśród znanych europejskich klubów.

Adrian Benedyczak zamieni Serie B na Premier League lub Bundesligę? Czeka na oferty

Końcówka sezonu była dla Benedyczaka pechowa. Parma przegrała z Cagliari 2:3 w półfinale baraży o awans do Serie A. Polak zdobył bramkę, a jego drużyna prowadziła nawet 2:0, ale finalnie przegrała po dwóch golach w samej końcówce. Nie oznacza to jednak, że napastnik nie zanotował świetnych miesięcy we włoskim klubie.

Łącznie we wszystkich rozgrywkach rozegrał 37 spotkań, w których zdobył 10 goli i zaliczył trzy asysty. Bardzo dobre statystyki owocują już przed rozpoczęciem okna transferowego i w mediach pojawią się plotki o transferze Polaka. Według portalu ParmaLive.com wzbudził on zainteresowanie grającego w Premier League Bournemouth i Hoffenheim z Bundesligi.

Szczególnie mówi się o transferze do Anglii, gdzie głównym konkurentem o miejsce w składzie byłby Dominic Solanke. Anglik w minionym sezonie zdobył tylko sześć goli na boiskach angielskiej elity, a jego zmiennik Kieffer Moore trafiał tylko cztery razy. Z kolei napastnikiem Hoffenheim jest Andrej Kramarić i wydaje się, że po transferze Polak musiałby zgodzić się na rolę rezerwowego.

Kontrakt Adriana Benedyczaka wygasa dopiero 30 czerwca 2025 roku i Parma ma być niechętna do sprzedania go. W klubie panuje przekonanie, że Polak nigdzie nie odejdzie, jeśli nie pojawią się "istotne oferty". Tych na razie nie było. Prawdopodobnie zainteresowani musieliby zapłacić Parmie około pięciu milionów euro.