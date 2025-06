Nie do wiary, z kim Yamal spędza wakacje. To jest hit!

Za piłkarzami FC Barcelony bardzo wymagający sezon. Niemal w każdych rozgrywkach grali do końca, dzięki czemu udało im się wywalczyć trzy trofea. Nie zakwalifikowali się jednak na Klubowe Mistrzostwa Świata, w związku z czym teraz mają czas na odpoczynek. Korzysta z niego m.in. Lamine Yamal. Kilka dni temu był widziany we Włoszech w towarzystwie znanej, 29-letniej influencerki, co wzbudziło spore zamieszanie. Długo na wyspie Pantelleria nie przebywał i kilka dni temu wybrał się do Brazylii. Zapowiadał, że spotka się tam z legendą Barcelony. I słowa dotrzymał.

Lamine Yamal korzysta z wakacji w najlepsze. Bawi się razem z Neymarem

Do sieci trafiły nagrania, a także zdjęcia z pobytu Yamala w Ameryce Południowej. Na wielu z nich towarzyszy mu... Neymar. Nie od dziś wiadomo, że Brazylijczyk to idol 17-latka z dzieciństwa. Ba, jeden z filmików opublikował sam piłkarz Santosu. Widać na nim, jak wspólnie z Hiszpanem oraz kolegami grają w siatkówkę. Piłkę odbijali jednak nogami, barkami czy głowami. Jasne jest, że mimo urlopu, skrzydłowy Barcelony nie zrezygnował z aktywności fizycznej.

Na nagraniu zamieszczonym przez Neymara zarejestrowano również moment wymiany koszulek z Yamalem. Uchwycono także młodego zawodnika Barcelony, który wraz ze znajomymi opalał się nad brzegiem basenu. Filmiki publikowały również osoby, które spędzały wspólnie czas z Hiszpanem i Brazylijczykiem. Widać na nich m.in. piłkarzy grających na automatach, czy strzygących się u tego samego barbera.

Wszystko, co dobre, szybko się kończy

Yamal ma jeszcze nieco ponad trzy tygodnie na relaks. Na boisko powróci w 18. urodziny, a więc 13 lipca. Wówczas rozpoczną się przygotowania Barcelony do kolejnego sezonu. Dziennik "Sport" informował, że Hansi Flick będzie miał Hiszpana do dyspozycji już od początku, podobnie jak i 26 innych zawodników pierwszej drużyny oraz ośmiu wychowanków La Masii.

Yamal był jednym z kluczowych piłkarzy Flicka w poprzedniej kampanii. Wystąpił w aż 55 meczach, zdobywając 18 goli i 25 asyst. Te statystyki mogłyby być jeszcze bardziej imponujące, gdyby nie kontuzje, które trapiły Hiszpana w trakcie sezonu.