Oficjalnie. To już piąty transfer Legii. 23-letni piłkarz z imponującym CV

Za Legią niezły sezon na krajowym podwórku. Warszawianie sięgnęli po wicemistrzostwo Polski, a 2 maja na Stadionie Narodowym pokonali Raków Częstochowa i wywalczyli Puchar Polski. Już za kilkanaście dni piłkarze Kosty Runjaicia rozpoczną rywalizację w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Z tego powodu klub decyduje się na kolejne wzmocnienia. Kontrakty z Legią podpisali już Marc Gual, Patryk Kun, Radovan Pankov oraz Jakub Zieliński. Na testach przebywa też piłkarz niemieckiego Hoffenheim, Ilay Elmkies.

REKLAMA

Zobacz wideo Niepocieszony Wojciech Nowicki po zwycięstwie w rzucie młotem: Nie ma tego błysku

Juergen Elitim piłkarzem Legii Warszawa. Młody, ale z imponującym CV

We wtorek Legia Warszawa oficjalnie potwierdziła pozyskanie kolejnego zawodnika. Umowę ze stołecznym klubem podpisał 23-letni środkowy pomocnik Juergen Elitim, o którym mówiło się już od kilku dni w kontekście przyjścia do Warszawy. Kolumbijczyk już w wieku 18 lat trafił do Europy i trafił do takich zespołów jak m.in. Granada, Watford FC czy Racing Santander. W minionym sezonie grał właśnie w Racingu i w rozgrywkach drugiej ligi hiszpańskiej wystąpił 29 razy i zdobył dwa gole.

Dramat Rakowa! Ivi padł na murawę. Ta reakcja mówi wszystko [WIDEO]

Elitim związał się z Legią umową do końca czerwca 2026 roku. Po podpisaniu kontraktu nie ukrywał zadowolenia. - Jestem gotowy na nowe wyzwanie i zmierzenie się z oczekiwaniami. Legia to największy klub w Polsce, nie mogę doczekać się walki o trofea i grę w europejskich pucharach - przyznał.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Zawodnik dodał też, że aklimatyzacja nie będzie stanowiła większego problemu. - Mamy w zespole hiszpańskojęzycznych piłkarzy, co będzie dla mnie pomocne w pierwszych dniach. Miałem już okazję poznać chłopaków z Hiszpanii, świetnie mnie przywitali. Na pewno będzie to pomocne w aklimatyzacji - dodał.

Media: Polak ze słynnego klubu może trafić do Ekstraklasy

Legia Warszawa od kilku dni przebywa na obozie przygotowawczym do sezonu w Austrii. Nowy nabytek klubu dołączy do zespołu już w środę.