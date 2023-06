Luz urzekł ekspertów. Wróciła w wielkim stylu. Media jednogłośne po meczu Świątek

Iga Świątek (1. WTA) udanie rozpoczęła turniej WTA w Bad Homburgu. Choć przegrała pierwszego seta 5:7 z Tatjaną Marią, w kolejnych partiach spisała się dużo lepiej i nie dała większych szans rywalce. Ostatecznie pokonała ją 5:7, 6:2, 6:0 i awansowała do kolejnego etapu.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wie, co zrobić na trawie. "Średnio 10 centymetrów niżej"

Dziennikarze komentują występ Igi Świątek

Występ Igi Świątek w tym meczu skomentowali dziennikarze i eksperci. "Co za luz w trzecim secie. Iga Świątek weszła na trawę ze sporym respektem do nawierzchni i lekką dozą niepewności, ale kolejne dwa sety były już klasycznymi w jej wykonaniu" - napisał Dawid Żbik z Eurosportu.

"Świetnie wyszło, że Iga Świątek zagrała z Tatjaną Marią. 5:7, 6:2, 6:0 = ładne zwycięstwo + wnioski do wyciągnięcia. Na duży plus też komplet widzów w Bad Homburgu. Jest inicjatywa, jest ofensywa, jest siła. Uważam, że jeśli Iga Świątek dołoży jeszcze trochę więcej cierpliwości, to w tym roku polubi grę na trawie" - dodał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"A może Iga Światek chce po prostu grać w Bad Homburg w każdym meczu trochę dłużej? Nie tylko zdobyć tytuł w sobotę, ale i po drodze rozegrać 15 setów w pięciu spotkaniach i dzięki temu jeszcze lepiej poczuć trawę przed Wimbledonem" - zażartował Dominik Senkowski ze Sport.pl.

"Pierwszy set na zachętę, a dwa kolejne już zgodnie z planem. Iga Świątek 2 do 1 (5:7, 6:2, 6:0) pokonała Tatjanę Marię i awansowała do drugiej rundy turnieju w Bad Homburg." - stwierdził Krzysztof Wilanowski z Radia Zet.

"Najlepsze co mogło się Idze Świątek zdarzyć w Bad Homburg, stało się podczas meczu z Tatjaną Marią. Wymagająca rywalka i długi mecz, którego losy udało się odwrócić. 5:7, 6:2, 6:0 brawo dla Polki!" - napisał Adam Romer z magazynu Tenisklub.

"Pierwszy set nerwowy, drugi naprawdę dobry, trzeci świetny. Fajnie było oglądać agresywną Igę Świątek na trawie" - krótko podsumował grę Świątek Mateusz Wasiewski.

"Pomimo słabej końcówki pierwszego seta mogła podobać się mowa ciała Igi Świątek. Nie było symptomów: "Okej, to nie jest moja nawierzchnia". Biła od Igi chęć próbowania, chęć wyciągania wniosków i po prostu chęć grania każdej piłki od nowa. Powrót w wielkim stylu" - dodał Szymon Przybysz.