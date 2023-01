Legia Warszawa straci podporę defensywę? Pytają z Francji

Legia Warszawa w ostatnim czasie mierzy się z problemami finansowymi. Niedawno Jacek Zieliński przekazał, że klub nie ma pieniędzy na transfery. Ponadto zespół mogą opuścić liderzy - Josue oraz Filip Mladenović. Teraz na liście piłkarzy, którzy mogą zmienić klub znalazł się obrońca Lindsay Rose.

Legia Warszawa może stracić Lindsay'a Rose'a. Chcą go Francuzi

Francuskie media donoszą, że Rose jest jednym z zawodników, który wzbudził zainteresowanie drugoligowego zespołu francuskiego. "FC Metz chce się wzmocnić podczas zimowego okienka transferowego. Szósty klub obecnego sezonu Ligue2 interesuje się m.in. obrońcą Legii Warszawa, Lindsayem Rose’m " - czytamy w "Le Republicain Lorrain".

Według dziennikarza Eugenio Gonzaleza Aguilery Maurytańczyk to główny kandydat do wzmocnienia drużyny. "Metz szuka wzmocnień w linii obrony, aby walczyć o awans do Ligue1 i skupili się na Lindsay'u Rose z Legii Warszawa" - poinformował na Twitterze. FC Metz zajmuje obecnie szóste miejsce w drugiej lidze i ma na koncie 25 punktów. Do drugiego miejsca premiowanego awansem traci 6 punktów.

Gdyby transfer doszedł do skutku, Rose poszedłby śladami Mateusza Wieteski. Reprezentant Polski latem również zamienił Legię na Francję - z tą różnicą, że trafił do występującego w Ligue1 Clermont. Legia zarobiła za Wieteskę 1,30 miliona euro. Rose jest warty obecnie ok. 500 tysięcy euro.

Rose trafił do Legii z Arisu Saloniki w lipcu 2021 roku i rozegrał dotychczas 40 spotkań w barwach stołecznego klubu. Jego umowa wygaśnie 30 czerwca 2024 roku.