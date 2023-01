Jest oferta za Juranovicia. Konkretnie. Legia już zaciera ręce

Josip Juranović ma za sobą niezwykle udany występ w mistrzostwach świata z reprezentacją Chorwacji. Były obrońca Legii Warszawa był podstawowym zawodnikiem drużyny, która sięgnęła w Katarze po brązowe medale. Dobry występ na najważniejszej imprezie piłkarskiej świata zaowocował zainteresowaniem ze strony topowych klubów - Barcelony, Chelsea, czy Manchesteru United.

Europejscy giganci zdają się mieć jednak inne priorytety na zimowe okno transferowe, i wydaje się, że o Juranovicia powalczą ostatecznie mniej uznane ekipy. Niemniej, szykuje mu się sportowy awans. Ostatnio pojawiły się informacje, że może zagrać w Serie A dla Monzy. Teraz pojawiła się kolejna opcja - Espanyol Barcelona.

Jak podaje portal 24sata.hr, 16. drużyna w tabeli La Liga poważnie myśli o Juranoviciu. Przesłał już nawet do Celticu Glasgow pierwszą ofertę wykupu. Katalończycy proponują Szkotom za piłkarza 7 milionów euro. Nie wiadomo jednak na razie, czy ta oferta pozwoli przelicytować Monzę. Celtic nie zamierza puszczać swojego gwiazdora za bezcen i chce zrobić jak najlepszy interes.

Jeśli jednak Juranović wyląduje w Espanyolu, świetny interes zrobi... Legia Warszawa. Sprzedając Chorwata w 2021 roku do Celticu, Legia zapewniła sobie w umowie 10 procent zysku od kolejnego transferu. Oznacza to, że na konto polskiego klubu w tej sytuacji trafiłoby 700 tysięcy euro. To potężny zastrzyk gotówki.

Na razie jednak nic nie jest przesądzone i Josip Juranović pozostaje piłkarzem Celticu Glasgow. W tym sezonie zaliczył w biało-zielonej koszulce 16 występów. Strzelił w nich 1 gola i zaliczył jedną asystę. Po powrocie z mundialu zaliczył jednak bardzo słaby występ w derbowym pojedynku z Rangers (2:2), za który mocno skrytykował go legendarny Chris Sutton, o czym pisaliśmy więcej ->>> TUTAJ.

