We Wrocławiu postradali zmysły. Tyle życzą sobie za nocleg w dniu finału LK

Choć oczywiście brak polskich klubów w finale Ligi Konferencji niczym dziwnym nie jest i raczej nikt nie ma tu prawa czuć się rozczarowany, los i tak postanowił nieco się zabawić. W finale na Tarczyński Arenie Wrocław zagrają właśnie pogromcy polskich klubów, czyli Real Betis (Jagiellonia Białystok) oraz Chelsea (Legia Warszawa). Można to zatem uznać za delikatny pstryczek w nos, choć to i tak nic w porównaniu do Ligi Europy. Tam w finale z Tottenhamem zagra Manchester United, który w półfinale rozgromił w dwumeczu 7:1 Athletic Bilbao. Gdzie odbędzie się finał? Cóż... w Bilbao. Zdecydowane "auć" dla baskijskich fanów.

Wrocław najbardziej angielsko-hiszpańskim miastem w Polsce pod koniec maja

Co się tyczy kibiców, Wrocław w okresie mniej więcej od 27 do 29 maja (finał jest 28 maja) stanie się tymczasowo najbardziej angielsko-hiszpańskim miastem w Polsce. Dziesiątki tysięcy fanów ściągną na Dolny Śląsk, by wspierać w finale swoje ukochane drużyny oraz... dać zarobić lokalnym hotelarzom oraz wynajmującym apartamenty. Bardzo solidnie zarobić, bo ceny za wynajem na ten okres nie wzrosły. One eksplodowały.

Ceny hoteli i apartamentów oszalały! Kilkadziesiąt tysięcy złotych

Na prawdopodobnie najpopularniejszej platformie do rezerwowania hoteli i apartamentów, czyli booking.com możemy zobaczyć, że różnica w cenach względem "normalnych" dni jest potężna. Najtańsza opcja dla dwóch osób dorosłych, chcących wynająć apartament lub pokój hotelowy w dniach 27-29 maja 2025 roku (dwie noce) to na stan obecny (16.05) 1310 złotych! Najdroższa? Najdroższe co można na ten czas znaleźć to wydatek rzędu (to nie żart) 35 400 złotych!

Jeżeli ktoś teraz z jakiegokolwiek powodu pomyślał, że może w tak dużym mieście jest tak na co dzień, to od razu odpowiadamy: nie jest. Jeżeli poszukamy oferty dla dwóch osób dorosłych np. w dniach 2-4 czerwca 2025 roku, bez problemu znajdziemy cenę rzędu 198-200 złotych. Wychodzi więc na to, że takiemu angielskiemu czy hiszpańskiemu kibicowi najbardziej opłacałoby się zakwaterować... poza Wrocławiem.

Najopłacalniej poza Wrocławiem

Dla przykładu w Legnicy dniach 27-29 maja dwie osoby dorosłe mogą spokojnie wynająć coś za kilkaset złotych (najtaniej 300 najdrożej 1000 zł). Pociąg z Legnicy do Wrocławia w dwie strony kosztuje ok. 46 zł, a w jedną stronę jedzie w zależności od konkretnej jednostki od 35 do 55 minut. Czyli krócej niż niejeden tramwaj. Przy czym mecz rozpocznie się o 21:00, skończy najwcześniej koło 23:00, a wtedy pociągi już też zbytnio nie jeżdżą. Także ci, którzy mają w planach "delikatnie" większy zarobek, raczej te plany zrealizują.