Nie dla reprezentacji Polski? Alarm ws. zagranicznego trenera

Roberto Martinez jest jednym z kandydatów do zastąpienia Franka Lamparda w Evertonie. Angielske media donoszą, że dni Anglika są policzone i Hiszpan mógłby być jego następcą. To by oznaczało, że odpadłby z listy kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski.

