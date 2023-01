Arkadiusz Milik na dłużej w Juventusie? Znamy szczegóły

Przygoda Arkadiusza Milika w Juventusie trwać będzie jeszcze kilka sezonów. Według informacji napływających z Italii decyzja o zatrzymaniu polskiego napastnika w drużynie "Starej Damy" została ostatecznie podjęta. Oznacza to, że reprezentant naszego kraju zostanie przez włoski klub wykupiony po zakończeniu wypożyczenia, które wygasa z końcem obecnego sezonu.

Solidne pieniądze

Według włoskiego dziennikarza Nicolo Schiry kwota transferu napastnika będzie podobna do tej, jaką Olympique Marsylia zapłaciła za niego drużynie Napoli. Juventus ma zapłacić Francuzom 7 milionów euro, oferując dodatkowe 2 miliony w bonusach.

Sam kontrakt zawodnika także ma być całkiem przyzwoity. Milik ma podpisać ze "Starą Damą" trzyletnią umowę, kończącą się 30 czerwca 2026. Polak ma też zarabiać około 3 miliony euro rocznie plus bonusy, wynikające z jego postawy na boisku.

Solidny punkt drużyny

Przypomnijmy, że Milik dołączył do Juventusu latem 2022 roku, odchodząc z Olympique Marsylia na zasadzie wypożyczenia, za które klub z Turynu zapłacił 750 tysięcy euro. Od tego czasu polski napastnik zagrał w 18 spotkaniach, strzelając 7 goli, w tym jeden dający zwycięstwo 1:0 z Cremonense kilka dni temu.

Pozostanie 28-letniego zawodnika w zespole "Starej Damy" może mieć też związek z plotkami dotyczącymi Dusana Vlahovicia. Transfer Serba do drużyny Juventusu nie przyniósł bowiem oczekiwanych efektów, co motywuje osoby decyzyjne we włoskim klubie do poszukiwania odpowiedniego kupca.

