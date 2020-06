Cracovia dobrowolnie podda się karze. Chce uzyskać łagodny wyrok za korupcję

gzesiolek godzinę temu Oceniono 4 razy 2

Jak to to już nie są "ofiarami" całej tej sprawy?

>>Dobrą informacją dla Cracovii może być jednak fakt, że w 2008 r. PZPN podjął decyzję, że za czyny korupcyjne sprzed czerwca 2005 r. będzie karał jedynie do końca czerwca 2009 r.

Pismak zgubił jedno ważne słowo "degradacją"...

Bo powyższe zdanie zapisane bez tego słowa znaczy, że cały artykuł jest zbędny bo nie można Cracovii ukarać... A można ukarać, tylko tą karą nie będzie degradacja,a jedynie ujemne punkty plus grzywna... I tak mają fuksa, że w przyszłym sezonie spada tylko 1 drużyna...