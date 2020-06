Wieczysta Kraków chce kolejnego piłkarza z Ekstraklasy! Szykuje się następny hit

Sławomir Peszko został w poniedziałek piłkarzem Wieczystej Kraków z okręgówki. Były reprezentant Polski ma tam zarabiać około 40 tysięcy złotych miesięcznie, czyli będą to zarobki na poziomie polskiej ekstraklasy. Okazuje się jednak, że Wieczysta może dopiero rozkręcać swoją karuzelę transferową.

Dwa bombowe transfery Wieczystej Kraków?

Wieczysta sprowadziła w ostatni czasie Patryka Kołodzieja i Mateusza Gamrota, którzy do tej pory grali dla III-ligowego Hutnika Kraków. A to nie koniec transferów. - Myślę, że będziemy mieć jeszcze dwa "bombowe" transfery - w rozmowie z "Dziennikiem Polskim" powiedział trener Przemysław Cecherz.

Rafał Boguski dołączy do Wieczystej?

Coraz głośniej mówi się o tym, że do klubu latem mógłby dołączyć Rafał Boguski, o którym plotkuje się od kilku tygodni. Teraz te informacje potwierdza także Cezary Kowalski z Polsatu Sport 36-letni piłkarz Wisły Kraków ma kontrakt do 30 czerwca i wiele wskazuje na to, że umowa nie zostanie przedłużona na kolejny sezon. Piłkarz coraz poważniej myśli o karierze trenerskiej i chciałby pracować z wiślacką młodzieżą. Może się jednak okazać, że pracę będzie łączył z grą dla Wieczystej Kraków, która byłaby zainteresowana jego transferem. Z naszych informacji wynika, że do pierwszych rozmów mogło dojść jeszcze przed sezonem 2019/2020, ale Boguski przedłużył umowę z Wisłą

Boguski to prawdziwa legenda Wisły Kraków. Piłkarz zagrał 338 meczów w polskiej ekstraklasie, zdobył 59 bramek i zaliczył 42 asysty. Jest także rekordzista reprezentacji Polski jeśli chodzi o najszybsze trafienie w meczu. W meczu z San Marino wygranym 10:0 pokonał bramkarza w 22 sekundzie spotkanie. W sześciu meczach dla kadry zdobył trzy bramki.

Wieczysta Kraków to drużyna występująca w krakowskiej klasie okręgowej. Właścicielem zespołu jest Wojciech Kwiecień, który w 2019 roku rozważał zostanie współwłaścicielem Wisły Kraków, a ostatecznie stał się jednym z ważniejszych sponsorów, który mocno pomagał zespołowi w 2019 i na początku 2020 roku. W Wieczystej Kraków występują już m.in. Patryk Zieliński, Michał Miśkiewicz, Bartosz Iwan, Piotr Madejski, czy Emmanuel Kumah.