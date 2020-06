Legia Warszawa chce zastąpić Majeckiego. Mogą kupić bramkarza z Ekstraklasy

Radosław Majecki został w styczniu sprzedany przez Legię Warszawa do AS Monaco za 7 mln euro, dzięki czemu stołeczny klub pobił rekord transferowy ekstraklasy. Wicemistrz Polski dogadał się z zespołem Ligue 1, że 20-latek będzie grał na wypożyczeniu w stołecznym zespole do końca tego sezonu.

Bramkarz Zagłębia może trafić do Legii?

Jednym z kandydatów do zastąpienia reprezentanta Polski może być Dominik Hładun. 24-letni bramkarz Zagłębia Lubin całkiem dobrze wygląda w sezonie 2019/2020 i ma być na liście piłkarzy obserwowanych przez warszawski klub.

Zagłębie Lubin liczy się też ze stratą swojego zawodnika, któremu za rok wygasa umowa. Jeśli chcą na nim jeszcze nieźle zarobić, to w nadchodzącym oknie transferowym mogą go sprzedać. Kandydatami do zastąpienia Hładuna są obecnie Mateusz Lis z Wisły Kraków i Tomasz Loska z Górnika Zabrze. Obaj pełnią rolę rezerwowych w tym sezonie - twierdzi mkszaglebie.pl

W ostatnich tygodniach przy Łazienkowskiej raczej zaprzeczano, że są zainteresowani Hładunem. Jedynym nazwiskiem z polskiej ligi, które padało w kontekście zastąpienia Majeckiego, to Cezary Miszta. 18-latek, który został wypożyczony z Legii do Radomiaka.

Majecki podpisał kontrakt z Monaco, który będzie obowiązywać aż do końca czerwca 2024 roku. Legia zapewniła sobie 10 proc. kwoty z ewentualnej kolejnej zmiany klubu przez bramkarza. Francuskiemu klubowi zależy na czasie, aby Majecki jak najszybciej przybył do nowego zespołu, ponieważ już 22 czerwca zespół prowadzony przez Roberta Moreno rozpocznie przygotowania do nowego sezonu Ligue 1.