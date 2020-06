Kolejny klub chce Michała Karbownika. "Dyrektor się w nim zakochał"

Włoski dziennikarz zdradził, że negocjacje Napoli ws. przejścia utalentowanego piłkarza Legii, Michała Karbownika są bliskie zakończenie sukcesem. "Cristiano Giuntoli (dyrektor sportowy - przyp. red.) zakochał się w polskim piłkarzu, który nie ma jeszcze 20 lat" - możemy przeczytać na portalu mundonapoli.it.

- "Napoli początkowo oferowało 4 miliony, obecnie mówi się o 7 milionach, Azzurri są bardzo blisko zamknięcia transakcji. Gracza reprezentuje Mariusz Piekarski, szef UNIDOS. Lewonożni piłkarze są atrakcyjnymi celami dla europejskich klubów" - pisze dalej portal mundonapoli.it.

Michał Karbownik to jeden z największych talentów ostatnich lat w ekstraklasie. 19-latek, który choć do pierwszej drużyny Legii Warszawa wchodził jako środkowy pomocnik, to dziś robi furorę na lewej obronie, w 20 meczach ekstraklasy zanotował sześć asyst. Chociaż niedawno Karbownik podpisał nowy kontrakt z wicemistrzami Polski, to jego odejście z klubu latem wydaje się niemal przesądzone.

W obecnym sezonie zagrał w 21 meczach Legii i zanotował 7 asyst. Wcześniej mówiło się o zainteresowaniu Karbownikiem ze strony Manchesteru City, Celticu Glasgow, FC Barcelony, Realu Madryt, Sevilli czy też Tottenhamu.