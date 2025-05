FC Barcelona przypieczętowała końcowy triumf w hiszpańskiej LaLidze. Po tym, jak w czwartek pokonała w derbowym meczu Espanyol Barcelona 2:0, na dwie kolejki przed końcem sezonu zagwarantowała sobie mistrzowski tytuł. Przy tej okazji kataloński dziennik "Sport" postanowił wystawić oceny wszystkim 28 zawodnikom, którym w tych rozgrywkach dał szansę trener Hansi Flick. Wśród nich nie mogło zabraknąć Roberta Lewandowskiego.

Oto ocena Lewandowskiego za mistrzowski sezon. Tylko jeden piłkarz dostał wyższą

To właśnie polski napastnik w dużej mierze przyczynił się do tegorocznego sukcesu. W rozgrywkach LaLiga zanotował 32 występy, strzelił 25 goli i zaliczył dwie asysty. Tym samym był najskuteczniejszym strzelcem całego zespołu i wciąż walczy o trofeum Pichichi. W klasyfikacji strzelców traci trzy trafienia do prowadzącego Kyliana Mbappe.

Indywidualne osiągnięcia Lewandowskiego docenili także dziennikarze "Sportu", którzy w dziesięciostopniowej skali wystawili mu ocenę "9". Była to druga najwyższa nota w całym zespole. Wyższą, a więc maksymalną, otrzymał tylko Lamine Yamal. Taką samą jak Polak przyznano także trzem innym graczom - Pedriemu, Raphinhi i Cubarsiemu.

Tak Hiszpanie piszą o Lewandowskim. "Pokazał, że jest zabójcą"

36-letni napastnik otrzymał także przydomek "wieczny", co nawiązuje oczywiście do tego, że pomimo upływu lat cały czas prezentuje znakomitą formę. - To był jego najlepszy sezon ligowy w Barcelonie, mimo że niektórzy już chcieli go wyrzucać. Nigdy nie należy wątpić w "Lewego" i jego instynkt strzelecki. Polak pokazał, że jest "zabójcą", który może jeszcze zrobić wiele w futbolu. Wspaniała współpraca z Hansim Fickiem - napisali w uzasadnieniu dziennikarze.

Dla Roberta Lewandowskiego to już drugi tytuł mistrza Hiszpanii w karierze. Po raz pierwszy po to trofeum sięgnął w swoim pierwszym sezonie w FC Barcelonie 2022/23. Wówczas zakończył go z dorobkiem 23 trafień, co dało mu koronę króla strzelców.