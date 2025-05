Szczęsny dostał ofertę z Barcelony, a tu takie słowa

Wojciech Szczęsny od momentu przejścia na emeryturę i powrotu na boisko sięgnął po trzy trofea - Superpuchar Hiszpanii, Puchar Króla i po ostatnim meczu z Espanyolem Barca zapewniła sobie mistrzostwo kraju.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny czy Marc-Andre ter Stegen? Kibice w Barcelonie zdecydowali

Wojciech Szczęsny zabrał głos nt. przyszłości

Po tym meczu zaczęto się zastanawiać nt. przyszłości Wojciecha Szczęsnego, którego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca. W pomeczowym wywiadzie dla Eleven Sports były reprezentant Polski wyznał, że teraz musi zastanowić się nad swoją przyszłością.

- Teraz jest odpowiedni czas, by porozmawiać o tym z klubem, bo chęć klubu jest. Ja chciałem poczekać, aż zakończymy sezon. Do końca sezonu mam nadzieję, że nie zagram (śmiech), więc będzie czas. Ja myślę, że jeśli przedłużę kontrakt, to z myślą o tym, żeby w przyszłym sezonie gwarantować jakość i zabezpieczenie na ławce. Dla mnie to nowa sytuacja, ale myślę, że mogę to zaakceptować. Ale nie to będzie decydowało - oświadczył.

Co Hiszpanie myślą o Wojciechu Szczęsnym?

Co o przyszłości Wojciecha Szczęsnego sądzą hiszpańscy dziennikarze? TVP Sport wypytał kilku różnych przedstawicieli, by zaczerpnąć języka. Guillem Borras Perez, dziennikarz "Iniestazo" i "Jijantes FC" stwierdził, że Polak "spełnił swoje główne zadanie".

- Klub musi teraz patrzeć w przyszłość, choć w najbliższym czasie do bramki wskoczy zapewne ter Stegen. Czy "Tek" zgodzi się na bycie zmiennikiem? Myślę, że już osiągnął to, co mógł i chciał. Nie zdziwiłbym się, gdyby teraz przeszedł na emeryturę, choć myślę, że cały czas chce wygrać Ligę Mistrzów - stwierdził.

Hugo Scoccia z katalońskiego "Sportu" dodał: - Na pewno zarząd Barcelony uważa, że trzeba wzmocnić pozycję bramkarza. Bez względu na to, co się stanie, Barca i kibice są bardzo wdzięczni Szczęsnemu.

Zobacz też: Alarm w Barcelonie po zdobyciu mistrzostwa. Nikt nie ma złudzeń

Mireia Ruiz Serapio, dziennikarka radia "LaTdT" pochwaliła Szczęsnego za ostatni występ przeciwko Espanyolowi. - Był fantastyczny. Każda podjęta przez niego decyzja była trafiona. Do tego ma charyzmę, która czyni go wyjątkowym. Bardzo bym chciała, żeby Szczęsny grał w Barcelonie w przyszłym sezonie - zakończyła.