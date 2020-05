Czas na ćwierćfinały Ekstraklasa Cup

Rozgrywki zaczęliśmy od grupy A, w której znaleźli się Maciej Rosołek, Bartosz Bida, Daniel Ściślak i Dominik Budzyński. Najlepszym zawodnikiem grupy okazał się gracz Legii Warszawa – Maciej Rosołek, który wygrał trzy swoje spotkania pokonując kolejno: 5:2 ŁKS Łódź oraz 4:0 i 3:1 Jagiellonię Białystok. Drugim zawodnikiem, który uzyskał awans, został Bartosz Bida z Jagiellonii Białystok. W decydującym meczu pokonał on reprezentanta ŁKS-u. W grupie A padło 25 bramek, a ponad połowa z nich padła już pierwszego dnia rozgrywek.

W kolejnym tygodniu do rozgrywek stanęło czterech zawodników z grupy B: Tomas Vestenicky, Filip Marchwiński, Jakub Rzeźniczak oraz Jakub Żubrowski. W pierwszym dniu rywalizacji fenomenalną dyspozycję pokazali gracze Korony Kielce oraz Lecha Poznań, pokonując odpowiednio Cracovię oraz Wisłę Płock. W dalszej części turnieju dominację pokazał Jakub Żubrowski, który dwukrotnie pokonał Filipa Marchwińskiego. Jakub swoją grą pokazał, że będzie jednym z faworytów do triumfu w rozgrywkach. Drugim ćwierćfinalistą został zawodnik Lecha – Filip Marchwiński, który pokonał Wisłę Płock oraz Cracovię. W grupie B padło nieznacznie więcej goli niż w grupie A - łącznie 28 trafień.

Martin Konczkowski, Kacper Urbański, Jarosław Jach i Michał Nalepa to zawodnicy, którzy zostali wybrani do turnieju Canal+ Ekstraklasa Cup i trafili do grupy C. W pierwszym dniu rozgrywek padło łącznie sześć bramek i wydawałoby się, że będzie to pierwsza grupa, w której uczestnicy będą w głównej mierze stawiać na obronę. Drugi dzień jednak pokazał, że do końca turnieju padnie wiele bramek. W meczu o awans Raków Częstochowa pokonał Arkę Gdynia wynikiem 3:1, a w meczu o pozostanie w turnieju Lechia Gdańsk pokonała w dreszczowcu Piasta Gliwice 4:3. W ostatnim dniu odbyły się pierwsze derby w turnieju – derby Trójmiasta, w których Michał Nalepa pokonał najmłodszego uczestnika turnieju, Kacpra Urbańskiego, wynikiem 5:1. W ostatnim meczu turnieju padło, aż dziewięć bramek i Jarosław Jach pokonał Michała Nalepę wynikiem 6:3. W meczach Michała Nalepy padły aż 23 bramki, a w sama grupa C zakończyła się 32 trafieniami.

W ostatnią niedzielę zakończyła się grupa D, w której grali: Adrian Łyszczarz, Hubert Matynia, Olaf Nowak i Michał Buchalik. W pierwszych dwóch dniach wyniki meczów były identyczne. Śląsk i Zagłębie ograły Wisłę Kraków oraz Pogoń Szczecin wynikami 5:2. W meczu o awans i utrzymanie padł wynik 3:2. W derbach Dolnego Śląska zwycięstwo odniósł Śląsk Wrocław, a w meczu o pozostanie Pogoń uległa Wiśle. Ostatnim ćwierćfinalistą został Olaf Nowak, który w decydującym spotkaniu pokonał Wisłę Kraków. Olaf został najskuteczniejszym zawodnikiem fazy grupowej kończąc te rozgrywki z bilansem 14:12, zaś grupa D była najbardziej obfita w bramki. Padło w niej łącznie 38 goli.

W tym tygodniu rozegrane zostaną ćwierćfinały, które będą wyglądać następująco:

Maciej Rosołek (Legia Warszawa) – Olaf Nowak (Zagłębie Lubin)

Jarosław Jach (Raków Częstochowa) – Filip Marchwiński (Lech Poznań)

Jakub Żubrowski (Korona Kielce) – Michał Nalepa (Arka Gdynia)

Adrian Łyszczarz (Śląsk Wrocław) – Bartosz Bida (Jagiellonia Białystok)

Wszystkie mecze będzie można oglądać od czwartku do niedzieli o godzinie 21 na antenie CANAL+ Sport!