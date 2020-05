Kolejny Polak może trafić do Serie A. Wielki talent. Włosi mogą zapłacić nawet 4 mln euro

Według informacji "Przeglądu Sportowego" Wiśniewskim interesują się zagraniczne drużyny, a w tym włoski Hellas Werona. Sam zawodnik nie myśli jednak o transferze. - Jestem w Górniku i solidnie przygotowuję się do powrotu ligi, a co będzie w przyszłości, czas pokaże - mówił dla "PS".

Włoski klub zainteresowany obrońcą Górnika Zabrze

Górnik zdaje sobie sprawę z wartości Wiśniewskiego. Chciałby za niego więcej niż za Szymona Żurkowskiego w zeszłym roku zapłaciła Fiorentina. Wtedy było to 3,7 miliona euro, a teraz zabrzanie myślą nawet o czterech milionach euro. - Szymon jest dobrym piłkarzem i trafił do dobrego klubu. Porównania do niego są motywujące - stwierdził obrońca.

Przemysław Wiśniewski jest wychowankiem Górnika, w pierwszej drużynie gra od kwietnia 2018 roku. W obecnym sezonie Ekstraklasie zagrał 25 meczów i zdobył jednego gola.

