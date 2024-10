Oto kadra Portugalii na mecz z Polską. Wiadomo, co z Cristiano Ronaldo

3:2 ze Szkocją i 0:1 z Chorwacją - to wyniki dwóch pierwszych, wyjazdowych meczów reprezentacji Polski w tej edycji Ligi Narodów. Już w poniedziałek drużyna Michała Probierza rozpocznie przygotowania do kolejnych spotkań, w których podejmie kolejno Portugalię (12 października) oraz Chorwację (15 października).

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o debiucie w Fame MMA: "K****, co ja tu robię?!"

Probierz powołania ogłosił w poniedziałek, a największym szokiem było miejsce w kadrze dla pomocnika Legii Warszawa, Maxiego Oyedele. Legionista otrzymał powołanie, mimo że dzień wcześniej w spotkaniu z Górnikiem Zabrze, zadebiutował w podstawowym składzie w ekstraklasie.

W piątek w południe kadrę na mecze z Polską i Szkocją ogłosił selekcjoner Portugalczyków, Roberto Martinez. I on też zaskoczył, bo w drużynie znalazł miejsce dla dwóch debiutantów: Ricardo Velho raz Samu Costy.

Pierwszy to 26-letni bramkarz Farense, a drugi to 23-letni pomocnik Mallorcy. - Velho to przykład jak ciężka praca, profesjonalizm i poświęcenie mogą zaprowadzić każdego do drużyny narodowej. Marzenia są częścią futbolu. Poza tym Velho bardzo dobrze prezentował się w lidze portugalskiej i zasłużył na powołanie - powiedział Martinez.

- Samu obserwowałem od dawna w drużynach młodzieżowych. Wiem, że już w 2019 r. zagrał w finale Euro U-19, gdzie Portugalia zdobyła srebrny medal. To zawodnik o bardzo interesującym profilu, którego nam brakowało. Jest energiczny, dynamiczny i posiada taktyczną inteligencję na wysokim poziomie. Zaśłużył na tę szansę - dodał.

Martinez zaskoczył powołaniami

W porównaniu do powołań sprzed miesiąca w portugalskiej kadrze nie ma 17-letniego pomocnika Sportingu Geovany'ego Quendy oraz 22-letniego prawego obrońcy Lille, Tiago Santosa. Poza tym w kadrze nie ma niespodzianek.

W drużynie znalazły się największe gwiazdy z Cristiano Ronaldo na czele. W kadrze są też m.in. Bruno Fernandes z Manchesteru United, Bernardo Silva i Ruben Dias z Manchesteru City, Joao Palhinha z Bayernu Monachium, Rafael Leao z Milanu, Diogo Jota z Liverpoolu czy Joao Felix, Pedro Neto i Renato Veiga z Chelsea.

Po zwycięstwach z Chorwacją (2:1) i Szkocją (2:1) Portugalia - przynajmniej na razie - prowadzi w naszej grupie Ligi Narodów.