Media: Wpłynęła sensacyjna kandydatura na selekcjonera! Hit nad hity

12 czerwca br. Michał Probierz podał się do dymisji po tym, jak reprezentacja Polski przegrała 1:2 z Finlandią w Helsinkach. Od tego czasu trwa poszukiwanie nowego selekcjonera przez Cezarego Kuleszę. Na początku numerem jeden był Maciej Skorża, ale trener woli dalej pracować w Urawie Red Diamonds. Potem lista nazwisk zaczęła się robić całkiem spora - Adam Nawałka, Jerzy Brzęczek, Marek Papszun, Jan Urban, Nenad Bjelica, Kosta Runjaić. Nie brakuje jednak zagranicznych kandydatur, takich w stylu Rogera Schmidta.

Zagraniczny kandydat do objęcia reprezentacji Polski. "Trener sportowo spełniony"

Mateusz Borek przekazał w "Mocy Futbolu", że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski będzie trener z naszego kraju. Jednocześnie ujawnił, że do PZPN-u wpłynęła oferta od Roberto Manciniego, byłego selekcjonera Włochów czy Arabii Saudyjskiej.

- Ostatnio do PZPN wpłynęła oferta Roberto Manciniego. On jest trenerem sportowo spełnionym, wielkie nazwisko, finansowo też nie narzeka. Powiedzmy, że pewnie oczekiwania od federacji były na poziomie 1/10 tego, co zarabiał w Arabii (25 mln euro rocznie - red). W pierwszej chwili pomyślałem, że to nie ma sensu, odcinanie kuponów - powiedział.

- Później jednak, że ktoś, kto ma tyle kasy, co już się dorobił, to złapał jakąś motywację, by przyjść do nieoczywistej drużyny w nieoczywistym kierunku, mieszkać w fajnym mieście. To byłaby duża nić porozumienia z wieloma zawodnikami w reprezentacji. Nas niekoniecznie chcą w Anglii, Hiszpanii czy Niemczech, a we Włoszech Polacy są gorącym towarem. Wielu piłkarzy mówi w języku włoskim. Byłaby taka bezpośrednia komunikacja z zawodnikami - dodał Borek.

Mancini ma bogatą trenerską karierę. W ostatnich latach prowadził Inter Mediolan (2004-2008, 2014-2016), Manchester City (2009-2013), Galatasaray (2013-2014), Zenit Sankt Petersburg (2017-2018), kadrę Włoch (2018-2023) i Arabię Saudyjską (2023-2024). Mancini wygrał nie tylko Euro 2020, ale też trzy mistrzostwa Włoch czy mistrzostwo Anglii.

Nowy selekcjoner ma zostać wybrany do startu nowego sezonu Ekstraklasy, tj. do 18 lipca, co potwierdził prezes Kulesza. - Selekcjoner powinien zostać wybrany do rozpoczęcia rozgrywek ekstraklasy, czyli do 15 lipca. Warto by było, by selekcjoner mógł już w pierwszej kolejce oglądać na żywo piłkarzy. Postaramy się wybrać go w możliwie jak najkrótszym terminie. Wybór selekcjonera to bardzo poważny temat - przekazał prezes PZPN.