Demolka na Euro! Koleżanka Pajor pokazała, co potrafi. "Klasa światowa"

"Polki zaczęły obiecująco, w niektórych momentach imponowały spokojem, organizacją gry i pomysłem na swoje akcje. W kilku sytuacjach wyszedł jednak brak turniejowego doświadczenia, które mają Niemki. Gigantki europejskiej piłki, wielokrotne mistrzynie Europy, pokonały Biało-Czerwone 2:0" - relacjonował Marcin Jaz ze Sport.pl. Niemki wygrały siedem spośród ostatnich 10 edycji ME. Nie było zatem wątpliwości, że są faworytkami obecnych zmagań. Jak się okazuje, do triumfu aspiruje jeszcze jedna kadra

Kolejny pogrom Hiszpanek na Euro 2025. Klubowa koleżanka Ewy Pajor pokazała "klasę światową"

Reprezentacja Hiszpanii pokazała już w czwartek na inaugurację Euro 2025, że będzie się liczyła w walce o tytuł. Pewnie pokonała Portugalię aż 5:0, a jedno z trafień zanotowała Alexia Putellas, czyli klubowa koleżanka Ewy Pajor oraz dwukrotna zdobywczyni Złotej Piłki. I właśnie po raz kolejny udowodniła ona, że jest jedną z najlepszych zawodniczek na świecie.

Hiszpanki wygrały we wtorek z Belgią 6:2, a Putellas była zdecydowanie wyróżniającą się postacią na murawie. Już w 22. minucie otworzyła wynik po kapitalnej dwójkowej wymianie z Vicky Lopez. Po chwili był już remis, natomiast przed przerwą Hiszpanki znów wyszły na prowadzenie po trafieniu Paredes. Druga połowa była jeszcze lepsza w ich wykonaniu, zwłaszcza że w przerwie na boisko została wprowadzona aktualna zdobywczyni Złotej Piłki Aitana Bonmati.

Choć jako pierwsze w 51. minucie gola strzeliły rywalki, to 10 minut później było już 4:2. W końcówce do siatki trafiły jeszcze Pina oraz znów Putellas, która tym razem pokonała bramkarkę rywali, będąc tyłem do bramki, i było po wszystkim - 6:2. Dwa zwycięstwa, 11:2 bilans bramkowy i szczytowa forma Alexii Putellas - tak wygląda początek Euro 2025 w wykonaniu Hiszpanek. "Klasa światowa" - tak podsumował występ zawodniczki portal One Football. "Perfekcja" - skomentował Sofascore, prezentując niesamowite statystyki.

"Najbardziej kompletna zawodniczka, jaką kiedykolwiek widziała kobieca piłka nożna i wciąż wzbogaca swoje dziedzictwo" - przyznał 424scout. Potal OptaJose zwrócił za to uwagę, że Putellas jest pierwszą zawodniczką w historii, która zdobyła dwie bramki i zaliczyła dwie asysty w meczu mistrzostw Europy. Jej wzruszenie widać było po końcowym gwizdku, gdy skierowano na nią kamery.

Hiszpania jest liderem grupy. Drugie miejsce zajmują Włochy (3 pkt), a bez punktów pozostają Belgijki oraz Portugalki. Te drugie czeka jednak jeszcze mecz z Włoszkami.