Eksperci nie odpuścili po meczu Świątek. Od razu jej to wytknęli

Chwilę zajęło Idze Świątek złapanie swojego rytmu w meczu 1/8 finału Wimbledonu z Clarą Tauson, ale gdy już się udało, to wygrała bez większych problemów 6:4, 6:1. Dla reprezentantki Polski to drugi awans do ćwierćfinału tego turnieju wielkoszlemowego w karierze. Tak grę Igi Świątek w tym spotkaniu ocenili eksperci oraz kibice. "Kwestie wizualne odkładamy na bok i cieszymy się" - można przeczytać.