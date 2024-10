Pokazali, z kim Szczęsny wyszedł na trening Barcelony

Wojciech Szczęsny przerwał sportową emeryturę po nieco ponad miesiącu i ratuje sytuację w FC Barcelonie. Zastąpi poważnie kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Podpisał kontrakt do końca sezonu. Przewiduje się, że zadebiutuje najwcześniej 20 października w meczu z Sevillą, czyli po przerwie reprezentacyjnej. Do tego czasu powinien być gotowy do gry.

Szczęsny pojawił się z Lewandowskim na treningu Barcelony

Szczęsny nie odmówił Barcelonie, był też mocno namawiany do transferu przez Roberta Lewandowskiego. W tym tygodniu zaczął treningi indywidualne. Działo się to po cichu. Chciał wykorzystać fakt, że wokół klubu będzie spokojniej, bo piłkarze dostali dwa dni wolnego po zwycięstwie nad Young Boys Berno 5:0 w Lidze Mistrzów.

Polski bramkarz robił na tyle duże postępy na sesjach treningowych, że Hansi Flick i jego sztab postanowili, że zacznie pracę z resztą zespołu. Na piątkową sesję treningową w Ciutat Esportiva wszedł razem z Lewandowskim. Napastnik był wyraźnie uśmiechnięty od ucha do ucha, a obok niego Szczęsny szedł pewnym krokiem i spoglądał na przygotowywanie boiska do treningu.

"Witamy" - napisał krótko klub w poście na Twitterze.

Polacy stanowią największą grupę obcokrajowców w FC Barcelonie. Lewandowski ma pomóc Szczęsnemu w szybszej aklimatyzacji. Dość szybkie dołączenie bramkarza do treningów z resztą drużyny także ma wspomóc proces adaptacji i integracji z resztą piłkarzy.

W tej chwili bramkarzem numer jeden w barach "Blaugrany" jest Inaki Pena. Polski bramkarz nie stawiał warunków, że chce być od razu w pierwszym składzie. Ma zamiar zapracować sobie na to, ale też chce pomóc Peni się rozwinąć. Pierwsze wspólne ćwiczenia dotyczące kontroli nad piłką i krótkich podań wykonywał razem z Hiszpanem.

Barcelona pokazała też w swoich mediach społecznościowych urywki z ćwiczeń w bramce. Na wideo widać kilka interwencji Szczęsnego.

Wojciech Szczęsny ma grać w Barcelonie z numerem 25 - to ostatni wolny dla bramkarzy.