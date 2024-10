Pojawiła się ważna informacja ws. Świątek i Hurkacza

Dużo dzieje się wokół Igi Świątek, choć nie na korcie tenisowym. Fani mogli stęsknić się za jej grą. Ostatni występ zanotowała blisko miesiąc temu - w ćwierćfinale US Open. Od tego czasu wycofała się z trzech kolejnych turniejów - w tym ze zbliżających się zawodów WTA 1000 w Wuhan, co ma być spowodowane jej rozstaniem z trenerem Wiktorowskim. Kiedy Świątek wróci do gry w tenisa? Są nowe informacje.

