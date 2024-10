Nie żyje 14 osób. Potężny kataklizm dotknął 3-milionowy kraj w Europie

Kilkanaście dni temu z powodzią walczyli mieszkańcy południowo-zachodniej Polski. Powodzią, która zabrała ludziom domy, firmy, dobytki ich życia. Efektem potężnych ulew, które przeszły nad naszym krajem są też zniszczone obiekty sportowe. Do takich należały m.in. stadion w Nysie czy hala w Prudniku.

Z podobnymi problemami zmagają się mieszkańcy Bośni i Hercegowiny zamieszkiwanej przez ok. 3 miliony osób. Do wylania rzek doszło w centralnej części kraju, a szczególnie poważnie ucierpiały gminy Hadzići, Konjic, Jablanica, Kiseljak i Fojnica. W tej ostatniej sytuacja jest najtrudniejsza. Miejscowość została odcięta od reszty świata i są w niej ofiary śmiertelne.

Wsparcie dla poszkodowanych nadchodzi z całej Bośni i Hercegowiny. Do pomocy włączyły się też tamtejsze kluby piłkarskie, które pomagają nie tylko materialnie, ale też wyraziły wyrazy wsparcia dla mieszkańców w mediach społecznościowych.

"W niezwykle trudnych chwilach, jakich doświadczają mieszkańcy miast Bośni i Hercegowiny, klub Velez pragnie wyrazić solidarność, empatię i wsparcie wszystkim, którzy najbardziej tego potrzebują. Zdajemy sobie sprawę, że słowa nie przywrócą utraconych żyć, ani nie zrekompensują strat materialnych, ale chcemy przekazać przesłanie jedności i solidarności: 'Pokonamy ten kryzys razem, tak jak robiliśmy to już wiele razy wcześniej. Nie jesteście sami!'" - napisano na instagramowym profilu klubu Velez Mostar.

Bośniackie kluby wyraziły wsparcie dla poszkodowanych

"Nasze myśli i modlitwy są z ofiarami i ich rodzinami, a także ze wszystkimi, którzy zmagają się z poważną klęską żywiołową, która dotknęła Bośnię i Hercegowinę" - dodano na profilu Zrinjskiego Mostar, który przed rokiem rywalizował z Legią Warszawa w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.

"FK Sarajewo składa kondolencje rodzinom ofiar powodzi, która dotknęła Bośnię i Hercegowinę. Zapraszamy wszystkich naszych kibiców, ale także wszystkich innych obywateli, którzy są w stanie zaangażować się w akcje ratunkowe i pomóc ofiarom we współpracy z właściwymi instytucjami. FK Sarajewo będzie udzielać pomocy i wsparcia naszym rodakom we współpracy z odpowiednimi władzami zgodnie z naszymi możliwościami. Bądźmy zjednoczeni w odpowiedzi na tę wielką katastrofę, która nas spotkała" - to post FK Sarajewo.

"Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wyzwań, przed którymi stoicie i chcemy, abyście wiedzieli, że nie jesteście sami. Bądźcie silni i odważni!" - apelował FK Zeljeznicar. "W naszych myślach i modlitwach dzielimy smutek i ból ze wszystkimi rannymi w katastrofalnych powodziach spowodowanych przez silną burzę w całej Bośni i Hercegowinie" - dodał NK Siroki Brijeg.