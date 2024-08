To już oficjalne! Wybrali nowy stadion. Reprezentacja Polski ma nowy dom

Męska reprezentacja Polski od lat ma swój dom na Stadionie Narodowym w Warszawie. To tam odbywają się wszelkie spotkania o stawkę, a nawet mecze towarzyskie. Żeńska drużyna nie miała takiego miejsca aż do dzisiaj. Od tego momentu wszystkie mecze polskiej reprezentacji kobiet będą odbywały się na Polsat Plus Arena w Gdańsku, gdzie swoje mecze na co dzień rozgrywa drużyna Lechii.

Gdańsk domem polskiej reprezentacji kobiet

O godzinie 11 rozpoczęła się konferencja prasowa na stadionie w Gdańsku, w której udział wzięli m.in. prezes PZPN Cezary Kulesza i prezydentka miasta Aleksandra Dulkiewicz.

- Wszystko już właściwie wiecie, bo za nami plecami jest ta wiadomość. "Bursztynowa arena", bo tak mówimy o niej w Gdańsku, była już miejscem wielu historycznych wydarzeń, ale także historycznego wydarzenia jeśli chodzi o piłkę kobiecą. To tutaj padł rekord frekwencji podczas meczu Polska - Belgia, przegranego z tego co pamiętam - powiedziała Dulkiewicz, czym zanotowała małą wpadkę, bo prezes Kulesza poprawił ją, że ten mecz zakończył się remisem 1:1. - Remis był? Nie przygotowałam się, dzięki prezesie! - poprawiła się prezydentka Gdańska. - Mam nadzieję, że kolejne mecze będą przynosiły szczęście polskiej reprezentacji - dodała.

- Dlaczego to robimy? Można powiedzieć, że promocja regionu, oczywiście, że tak. Ale też dlatego, żeby pokazać, że piłka nożna jest dla kobiet. Że można być aktywnym sportowo przez całe życie. Żeby zachęcić młode dziewczyny do tego, żeby uprawiać sport - ogłosiła Dulkiewicz.

Po jej przemówieniu Kulesza wręczył prezydentce pamiątkową tablicę z napisem "Dom reprezentacji Polski kobiet 2027". Dodatkowo Dulkiewicz dostała koszulkę reprezentacji Polski ze swoim nazwiskiem.

Taka decyzja PZPN-u jest podyktowana chęcią promowania piłki nożnej kobiet. Do tej pory polskie piłkarki rozgrywały mecze w różnych miejscach kraju. Teraz, kiedy to się zmieniło, PZPN liczy, że frekwencja na meczach polskiej kadry kobiet się zwiększy. Rekord frekwencji, o którym była mowa, padł rzeczywiście w Gdańsku na meczu z Belgią w 2021 roku w eliminacjach do MŚ. Na stadionie pojawiło się 8011 widzów.