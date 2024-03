Reprezentacja Polski bardzo udanie rozpoczęła zmagania w barażach mistrzostw Europy 2024. W pierwszym meczu zmierzyła się z Estonią i nie miała większych problemów z pokonaniem rywala. Finalnie wygrała 5:1 i tym samym awansowała do finału.

Zobacz wideo Moder długo rozmawiał z Lewandowskim. "Robert pytał dlaczego"

Baraże Euro 2024. Polska - Walia. Gdzie i kiedy obejrzeć?

Tam drużynę Michała Probierza będzie czekać dużo trudniejsze zadanie. W decydującym o awansie meczu zmierzy się na wyjeździe z Walią. Najbliżsi rywale wcześniej pokazali się z bardzo dobrej strony i pokonali 4:1 Finlandię.

Michał Probierz może być spokojniejszy przed meczem, ponieważ będzie mógł skorzystać z Przemysława Frankowskiego, którego występ stał pod znakiem zapytania z powodu kontuzji. - Mamy wrażenie, że polska drużyna będzie faworytem ze względu na swoje doświadczenie i – oczywiście – Roberta Lewandowskiego. Wszyscy spodziewają się znacznie trudniejszego wyzwania niż z Finlandią. Tak naprawdę w barażach trudno wskazać faworytów, bo to są wyjątkowe spotkania i formuła rywalizacji - powiedział dziennikarz Chris Wathan w rozmowie ze Sport.pl.

Do tej pory Polska grała z Walią dziesięć razy. I wygrała siedem spotkań, dwa zakończyły się remisem, a jeden zwycięstwem Walii. Miało to miejsce w 1973 roku. Ostatni mecz tych drużyn odbył się we wrześniu 2022 roku w fazie grupowej Ligi Narodów. Wówczas Polacy wygrali 1:0 po golu Karola Świderskiego.

O której dzisiaj mecz Polska - Walia? [TRANSMISJA NA ŻYWO, RELACJA, WYNIKI]

Spotkanie reprezentacji Polski z Walią odbędzie się we wtorek o godzinie 20:45. Mecz będzie można obejrzeć na antenie TVP 1 oraz TVP Sport. Transmisja będzie dostępna również stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.