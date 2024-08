Tak Grabara zareagował na brak powołania od Probierza. "Jawne jaja"

Łukasz Skorupski, Marcin Bułka, Bartłomiej Drągowski i Bartosz Mrozek - tych bramkarzy Michał Probierz powołał na spotkania przeciwko Szkocji i Chorwacji, które reprezentacja Polski rozegra we wrześniu w ramach Ligi Narodów. W mediach społecznościowych od razu rozpętała się burza. Wszystko przez nieobecność Kamila Grabary, który według wielu ekspertów mógłby zostać naturalnym następcą Wojciecha Szczęsnego. Tymczasem nazwisko golkipera niemieckiego Wolfsburga nie znalazło się na liście selekcjonera.

Grabara skomentował brak powołania. Powiedział to wprost

- Chyba że była dyskusja i on powiedział: "Trenerze, jak mam być trójką, to dziękuję". Jeśli tak było, to ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć tę decyzję. Jeśli tego nie było, a poszło z klucza: "Grabara to nie moja bajka. Grabary nie lubię. Grabara jest zbyt kontrowersyjny", to sportowo ja tego nie rozumiem - mówił we wtorek Mateusz Borek, zastanawiając się nad powodami takiej decyzji Probierza. Inni eksperci także chętnie rozpisywali się nt. kulis braku powołania dla Kamila Grabary.

Dzień później współzałożyciel Kanału Sportowego miał okazję osobiście zapytać 25-latka, dlaczego w najbliższy poniedziałek nie zawita na zgrupowaniu kadry. Okazuje się, że selekcjoner na ten moment po prostu nie chce go w swoim zespole, co w bardzo obszernych wypowiedziach wytłumaczył sam nieobecny. - Kamil Grabara nie jest powołany. I takie są realia, tyle [...] Ja już od dłuższego czasu wypowiadam się w ten sam sposób. I tego zdania nie zmieniam. Skoro nie jestem powoływany na kadrę, to nie jestem wystarczająco dobry, żeby tam być. Życzyłbym sobie, żeby taki był powód. Przynajmniej wtedy wiem, na czym stoję. Wtedy wiem, że Kamil Grabara musi stać się lepszy, żeby do tej kadry trafić - rozpoczął.

Następnie Mateusz Borek zapytał wprost, czy Grabara chce przyjeżdżać na zgrupowanie kadry tylko wtedy, jeśli byłby numerem jeden w bramce. Wcześniej byli reprezentanci i eksperci spekulowali, że być może ze względu na arogancję i brak pokory Michał Probierz nie chce go w swojej drużynie.

- Kamil Grabara powiedział, że bycie numerem trzy jest niepotrzebne, kiedy Wojciech Szczęsny jest jedynką. Bo dopóki Wojtek będzie w kadrze, będzie numerem jeden. Ja nigdy nie powiedziałem, że nie będę numerem trzy [...] Zawsze stawiałem się na kadrę. Na MŚ przyjechałem awaryjnie, nie miałem do nikogo pretensji - tłumaczył.

Chwilę później Grabara zadeklarował wprost: - Słucham takich głupich komentarzy, że Kamil Grabara nie godzi się na bycie numerem dwa/trzy, interesuje go tylko bycie numerem jeden [...] Jawne jaja. Ja tych słów nie powiedziałem. Według mnie, jeśli Wojtka już nie ma, powinna istnieć jakaś rywalizacja o bycie numerem jeden w kadrze. I tyle. Smutne jest to dorabianie teorii [...] Nie chciałbym tego przeciągać - uzupełnił.

Okazuje się, że Michał Probierz ostatni i jedyny raz rozmawiał z Kamilem Grabarą w... 2018 roku. To oznacza, że obecnie selekcjoner nie wytłumaczył 25-latkowi powodów, dla których nie znalazł się w kadrze, co potwierdził rozmówca Borka. - Kadra świetnie poradzi sobie beze mnie - skwitował z ironicznym uśmiechem. Po jego słowach można stwierdzić, że Michał Probierz nie potrzebuje zawodnika Wolfsburga w drużynie mimo jego kapitalnej formy, którą prezentuje już od dawna.

Jednocześnie sam Grabara chce, aby na koniec był oceniany jego poziom sportowy, a nie pogłoski pojawiające się w mediach oraz rzekoma niechęć do bycia rezerwowym. Na koniec Mateusz Borek zapytał go: Skorupski czy Bułka? Na co 25-latek w swoim stylu odpowiedział: Grabara.

Były zawodnik duńskiej Kopenhagi jest już po pierwszym oficjalnym meczu Bundesligi w nowym klubie. Na start jego Wolfsburg mierzył się u siebie z Bayernem Monachium. Mimo że gospodarze przegrali 2:3, to Polak otrzymał od "Kickera" notę 1,5, zostając najlepszym zawodnikiem meczu. Na pierwszy rzut oka wyróżnienie dla Grabary po trzech wpuszczonych golach może być nieco zaskakujące, jednak na przestrzeni 90 minut 25-latek zaprezentował się świetnie.