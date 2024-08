Wiemy, kto skomentuje mecze Polaków w LN. TVP przygotowuje jeszcze jedną niespodziankę

Porażki z Austrią (1:3) i Holandią (1:2) oraz remis z Francją (1:1) - mimo bardzo trudnej grupy trudno uznać występ reprezentacji Polski na Euro 2024 za udany. Niemniej jednak, same spotkania pokazały, że drużyna Michała Probierza wydaje się zmierzać w dobrą stronę, a będzie mogła to udowodnić już we wrześniowych meczach Ligi Narodów.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa rzeczywistość Probierza. Garnitury, zegarki, ranking najprzystojniejszych selekcjonerów

Wiemy, kto skomentuje w TVP wrześniowe mecze Polaków w Lidze Narodów

Biało-Czerwoni w Dywizji A znaleźli się w jednej grupie z Portugalią, Chorwacją oraz Szkocją. We wrześniu zmierzą się z dwoma ostatnimi na wyjazdach. Najpierw, 5 września o godzinie 20.45, czeka ich starcie na Hampden Park w Glasgow ze Szkocją, a następnie trzy dni później, 8 września o 20.45, zagrają w Osijeku z Chorwacją.

Oba mecze będzie można zobaczyć w Telewizji Polskiej i wiemy już, kto je skomentuje. Spotkanie w Szkocji przypadnie Mateuszowi Borkowi oraz Grzegorzowi Mielcarskiemu, z kolei starcie z Chorwacją będą relacjonować Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Fanów Dariusza Szpakowskiego uspokajamy - doświadczony komentator wybiera się na zasłużony urlop po Euro 2024 i igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Mecz pożegnalny Piszczka i Błaszczykowskiego w TVP. Obecny będzie m.in. Juergen Klopp

Co więcej, to nie będzie jedyne wydarzenie w trakcie wrześniowej przerwy na kadrę, które będzie porządnie opakowane przez Telewizję Polską. TVP ma również pokazać mecz pożegnalny Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka, który zostanie rozegrany 7 września o godzinie 17 w Dortmundzie.

Na tym spotkaniu będzie obecny Juergen Klopp oraz wielu innych przedstawicieli "polskiej Borussii", która dekadę temu zdobyła dwa mistrzostwa Niemiec (2011, 2012) oraz grała w finale Ligi Mistrzów (2013). Będą to m.in. Marcel Schmelzer, Kevin Grosskreutz, Patrick Owomoyela, Dede, Moritz Leitner, Florian Kringe, Neven Subotić, Antonio da Silva, Mohamed Zidan i Roman Weidenfeller.

W tym gronie zabraknie Roberta Lewandowskiego, który w tym czasie będzie na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Pożegnalny mecz Błaszczykowskiego i Piszczka z Dortmundu skomentują w TVP Mateusz Borek oraz Grzegorz Mielcarski.