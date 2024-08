Legia reaguje na zarzuty Kowalczyka wobec Feio

- Wykonałem już dwa-trzy telefony i wiem, że w szatni są wkurzeni, bo on wyzywa piłkarzy. Było gorąco. Jest źle. Jest kilku zawodników, którzy po prostu są wyzywani. Jest zadyma - tak o Goncalo Feio wypowiedział się Wojciech Kowalczyk w programie "Liga Minus" na portalu Weszło.

REKLAMA

Zobacz wideo Malarz: Feio jest konkretnym i wymagającym trenerem

Były piłkarz Legii, obecnie ekspert wspomnianego portalu oraz Kanału Zero, nie podał jednak żadnych szczegółów. Ani tego, z kim rozmawiał, ani tego, jacy zawodnicy mieli być obrażani przez szkoleniowca Legii.

Temat w programie pojawił się przy okazji dyskusji na temat zachowania Feio po czwartkowym spotkaniu z Broendby (1:1, Legia awansowała w dwumeczu) w kwalifikacjach do fazy grupowej Ligi Konferencji. Portugalczyk pokazywał wtedy wulgarne gesty w kierunku kibiców gości, za co przeprosił przed niedzielnym meczem z Radomiakiem w ekstraklasie (4:1).

"Pozwoliłem sobie na niedopuszczalne gesty wykraczające poza ramy wartości wyznawanych przeze mnie i przez klub, który mam dumę reprezentować. (...) Jako trener wiem, jak ważne jest widzieć swoje błędy, aby więcej ich nie popełniać" - napisał Feio.

Oświadczenie Legii ws. słów Kowalczyka

Swoimi słowami Kowalczyk sugerował, że sytuacja z czwartku to niejedyny problem Legii z trenerem. Po tym, jak zacytowaliśmy wypowiedź Kowalczyka, skontaktował się z nami rzecznik prasowy warszawskiego klubu Bartosz Zasławski, który przekazał, że słowa byłego piłkarza to kłamstwo. Poniżej w całości cytujemy tekst oświadczenia, jakie otrzymaliśmy od Zasławskiego. Rzecznik prasowy Legii pisze w nim, jak bardzo zaangażowany jest w swoją pracę portugalski trener i jak mocno zależy mu, aby swoich zawodników traktować z szacunkiem i po partnersku. Pisze też, jak ważna jest dla Feio praca w stołecznym klubie.

"Trener Feio jest bardzo zaangażowany w codzienne życie zespołu, a relacje z zawodnikami są dla niego kluczowe. Często podkreśla, że stanowią one wręcz najważniejszą część pracy trenera i najpierw patrzy na zawodników jak na ludzi, z ich emocjami, odczuciami, sprawami rodzinnymi, a potem jak na zawodowych piłkarzy. Chce ich lepiej zrozumieć i poznać. Wtedy dotrze do nich na boisku".

"Trener nie hierarchizuje piłkarzy - poświęca bardzo dużo czasu zawodnikom rezerwowym i kontuzjowanym, każdego z nich traktuje osobiście, jest dla nich dostępny o każdej porze dnia i nocy. W obecnej kadrze zespołu jest dziewięciu młodzieżowców. Pamiętam, jak pod koniec ubiegłego sezonu mimo dnia wolnego przyjechał do LTC [Legia Training Center, ośrodek treningowy - red.], żeby być na treningu indywidualnym dwóch młodych zawodników, mimo że jeden z asystentów będących na miejscu mógł go poprowadzić. Zrobił to nie z tego powodu, żeby go 'nadzorować', ale żeby oni czuli jego wsparcie, miał dla nich konkretne wskazówki i sugestie, które oni potem wdrożą do zajęć z drużyną i w warunkach meczowych. Już czterech młodych piłkarzy - Kuba Adkonis, Jan Leszczyński, Kuba Żewłakow i Maciej Kikolski (wypożyczony do Radomiaka) - przedłużyło kontrakty z klubem w tym oknie, a niebawem zrobią to następni. To też pokazuje zaufanie do sztabu i dyrektora sportowego".

"Co więcej, trener nigdy publicznie nie skrytykował zawodnika. Po niezadowalających wynikach brał całą winę na siebie. Również w jego poprzednich klubach znany był z tego, że wstawia się za drużyną i dźwigał cały ciężar medialny i społeczny".

"Na prośbę zawodników plan zespołu jest przygotowany z większym wyprzedzenia niż w poprzednich latach, żeby można było zaplanować inne aktywności i życie rodzinne. Piłkarze wiedzą dosłownie wszystko - o której będą mieli posiłek, o której odprawa, w jakich godzinach mają wyznaczoną pracę z fizjoterapeutami, o której będzie wylot na mecz w pucharach i kiedy będzie powrót. Drużyna bardzo doceniła, że trener konsekwentnie dba o te kwestie i przychylił się do ich prośby".

"Od początku sezonu (20 lipca) do niedzieli drużyna zagrała dziewięć meczów. Dziewięć meczów w 29 dni. Jest liderem, za moment gramy o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. To prawda, że to był bardzo wymagający czas - dla drużyny, sztabu, pracowników - a trener, którzy jest wizytówką klubu, trzyma szczególny rodzaj odpowiedzialności. Trener Goncalo podkreśla, że to jest Nasza Legia, a nie jego Legia. Dzięki doświadczeniu z pracy w sztabie Henninga Berga i Akademii trener zna otoczenie klubu, jego presję, oczekiwania kibiców i mechanizmy klubu, który jest dużą instytucją. Oczywiście mamy świadomość, że medialność klubu jest ogromna i każdy portal w Polsce pisze o Legii, natomiast chcielibyśmy w większym stopniu komentować sprawy sportowe i fakty, a nie nieprawdziwe i niepoparte niczym opinie".