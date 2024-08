Wszystko jasne ws. wielkiego transferu Szymańskiego. Mourinho przesądził?

Tottenham, Olympique Marsylia, Lazio, Napoli - to tylko kilka drużyn, z którymi łączono w tym okienku Sebastiana Szymańskiego. Na razie jednak pomocnik wciąż znajduje się w Fenerbahce, gdzie trenerem niedawno został Jose Mourinho.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto cena magnesu w warszawskiej strefie kibica. Aż się wierzyć nie chce

Co dalej z Szymańskim? Będzie transfer? Agent zabrał głos. "Mourinho go ceni"

Szkoleniowiec już na początku swojej pracy był o krok od wpadki, bo jego Fenerbahce miało duże problemy w wyjazdowym meczu z FC Lugano w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Jednym z bohaterów tego spotkania był właśnie Sebastian Szymański, który asystował przy jednej z bramek. W rewanżu reprezentant Polski strzelił bramkę i Fenerbahce awansowało do kolejnej rundy. W niej odpadło po dwumeczu z LOSC Lille.

Wygląda jednak na to, że choć Fenerbahce w tym sezonie nie zagra w Lidze Mistrzów, to Sebastian Szymański nigdzie nie odejdzie. Choć jeszcze w ostatnich dniach pojawiały się informacje, że może zaliczyć hitowy transfer do Napoli. O najbliższej przyszłości piłkarza w rozmowie z Meczyki.pl opowiedział jego agent, Mariusz Piekarski. - Turcy podgrzewają, wy odgrzewacie (...). Sebastian jest bardzo cenionym piłkarzem Fenerbahce. Bardzo ceni go trener Jose Mourinho. Nie wierzę i nie wyobrażam sobie, żeby do tego transferu doszło w tym okienku. Po prostu jest zbyt ważnym piłkarzem dla Fenerbahce - podsumował.

- Zawsze coś się może wydarzyć w końcówce okienka, ale znając podejście ludzi w Fenerbahce do Sebastiana, jak ważnym jest piłkarzem, to uważam, że w tym okienku nic się nie zmieni - dodał.

W tej samej rozmowie Mariusz Piekarski zdradził, jaka przyszłość czeka Karola Świderskiego. Wygląda na to, że napastnik reprezentacji Polski na razie zostanie w MLS.