Zwrot ws. Szczęsnego! Chce go niedawny półfinalista Ligi Mistrzów

Po siedmiu latach Wojciech Szczęsny przestał być zawodnikiem Juventusu. Bramkarz zdecydował się na to, by dojść do porozumienia z klubem i rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Dzięki temu, zdaniem włoskich mediów, otrzymał odprawę wynoszącą ponad cztery mln euro. Tym samym Szczęsny może teraz podpisać umowę z dowolnym klubem bez kwoty odstępnego. - Uważam, że to nie jest mądra decyzja ze strony klubu, ale absolutnie żalu mnie mam. Z punktu widzenia sportowego ta decyzja się nie obroni, ale mam nadzieję, że jestem w błędzie - mówił Szczęsny w wywiadzie dla Eleven Sports.

Zobacz wideo Probierz o przyszłości Szczęsnego. "Jak każdy z zawodników"

- Na razie przebywam w Marbelli. Wiem na 80 proc., co będę robił, ale nie mogę za wcześnie mówić - dodał Szczęsny we wspomnianym wywiadzie, co sugeruje, że jego przyszłość wkrótce się wyjaśni. Dodatkowo bramkarz wykluczył, że będzie żył w innej strefie czasowej niż obecna, co oznacza, że pozostanie w Europie. Okazuje się, że jeden z niedawnych półfinalistów Ligi Mistrzów chętnie widziałby Szczęsnego u siebie.

Szczęsny trafi do Villarrealu? "To może mieć decydujące znaczenie"

Hiszpańskie radio Cadena SER informuje, że Szczęsny może kontynuować karierę na Półwyspie Iberyjskim. Tam interesuje się nim Villarreal, który poszukuje bramkarza po sprzedaży Duńczyka Filipa Joergensena do Chelsea. "Doświadczony 34-latek jest obecnie wolnym agentem, co czyni go atrakcyjną opcją dla Villarrealu. Klub zamierza podpisać kontrakt ze Szczęsnym, bo chce wypełnić lukę wysokiej jakości bramkarzem. Doświadczenie i talent Polaka mogą mieć decydujące znaczenie" - czytamy w artykule.

Zdaniem wspomnianego źródła transfer Szczęsnego do Villarrealu może wnieść "nową dynamikę do szatni". Warto jednak dodać, powołując się na Cadena SER, że Villarreal nie jest jedynym klubem, który myśli poważnie o zatrudnieniu Szczęsnego. Villarreal rozpoczyna nowy sezon ligi hiszpańskiej w poniedziałek od domowego pojedynku z Atletico Madryt. Prawdopodobnie w tym meczu między słupkami stanie Diego Conde, który został sprowadzony przed rozpoczęciem sezonu z Leganes.

Warto dodać, że Villarreal to półfinalista Ligi Mistrzów z sezonu 21/22 i zwycięzca Ligi Europy z rozgrywek 20/21. Wśród najbardziej znanych piłkarzy w obecnej kadrze Villarrealu znajduje się 38-letni Raul Albiol, 35-letni Dani Parejo, 32-letni Gerard Moreno czy 23-letni Alex Baena. Do tej pory Villarreal sprowadził do klubu m.in. Ayoze Pereza z Realu Betis, Nicolasa Pepe z Trabzonsporu czy Willy'ego Kambwalę z Manchesteru United.