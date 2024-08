Tak Probierz rozwiąże kwestię powołań do reprezentacji. "To jest nietypowe"

Michał Probierz w najbliższych dniach będzie miał mnóstwo pracy. Selekcjoner musi wybrać skład na wrześniowe mecze reprezentacji Polski w ramach Ligi Narodów. Czasu jest niewiele, a forma poszczególnych piłkarzy w wielu przypadkach pozostaje zagadką. Wszystko przez to, że sezon w większości europejskich lig dopiero się rozpoczyna. Kiedy zatem możemy spodziewać się listy nazwisk?

Dziennikarz ujawnił, co z powołaniami Probierza na Ligę Narodów. "Plan jest następujący..."

Wieści w tej sprawie w programie "International Level" na kanale Meczyki ujawnił dziennikarz Eleven Sports, Mikołaj Kruk. - Trochę to jest nietypowe. To nie to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, ale plan jest następujący. Szerokie listy, jeśli chodzi o powołania, zostały już wysłane do klubów, czyli praca wraz ze startem lig także zaczęła się w PZPN-ie. Natomiast te docelowe powołania będą wysyłane 28 lub 29 sierpnia, czyli de facto na kilka dni przed startem zgrupowania, bo zgrupowanie startuje w niedzielę 1 września - zdradził.

Pierwszy mecz nowej edycji Ligi Narodów zagramy 5 września na Hampden Park w Glasgow. Rywalami Polaków będą Szkoci. Z kolei trzy dni później 8 września czeka nas kolejny wyjazd. Na stadionie w Osijeku zmierzy się z reprezentacją Chorwacji. Oba spotkania rozpoczną się o godz. 20:45. Na kolejne trzeba będzie czekać do października. Wówczas przeciwnikami Biało-Czerwonych będą Portugalczycy i raz jeszcze Chorwaci.

Wielkich zmian w kadrze względem Euro 2024 raczej nie należy się spodziewać. A to dlatego, że część potencjalnych kadrowiczów może nie zdążyć, zaprezentować się na tyle dobrze, by wpaść w oko Probierzowi. - Jest mało czasu, by obserwować zawodników w trybie nowego sezonu, bo to będą dwa-trzy spotkania ligowe, ewentualnie pucharowe czy rozgrywek europejskich i trener Probierz już musi decydować. Być może dlatego tak późno przed tym zgrupowaniem będzie czekał i obserwował, na kogo ostatecznie się zdecyduje - wyjaśnił Kruk.