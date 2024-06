Zieliński oddał opaskę kapitana. "Nie podobało mi się"

Robert Lewandowski przed wyjazdem na mistrzostwa Europy 2024 naderwał mięsień dwugłowy uda i nie zagrał na inaugurację z Holandią (1:2). Długo wydawało się, że naszego kapitana zobaczymy w wyjściowym składzie w drugim meczu z Austrią (1:3). Tak się jednak nie stało, o czym jako pierwszy poinformował na portalu X były piłkarz Śląska Wrocław, Omonii Nikozja, czy AEL-u Limassol, Łukasz Gikiewicz.

Pod nieobecność Roberta Lewandowskiego Michał Probierz podjął decyzję, by rolę kapitana tymczasowo przejął Piotr Zieliński. Sam zawodnik nie ukrywał dumy - Bycie kapitanem to zaszczyt, jestem z tego dumny. EURO 2012 oglądałem z przyjacielem w telewizji, a jutro będę mógł wyprowadzić kadrę jako kapitan. To dla mnie wielka sprawa - skomentował na oficjalnej konferencji prasowej przed meczem z Holandią.

Kucharski ponownie uderzył w Lewandowskiego. Poszło o opaskę kapitańską

Ostatecznie Robert Lewandowski w starciu z Austrią pojawił się na murawie w 60. minucie, kiedy zastąpił Adama Buksę. Chwilę później Piotr Zielińsku przekazał mu opaskę kapitańską, co rozzłościło Cezarego Kucharskiego. Były agent Lewandowskiego wylał swoją całą swoją frustrację we wpisie w mediach społecznościowych.

- Pewnie niewielu zwraca uwagę na takie gesty, ale ja tak! Nie podobało mi się, gdy "Lewy" wszedł na boisko, a Piotr Zieliński oddał mu opaskę kapitana. W tym meczu, a już zwłaszcza w takim momencie, gdy trzeba dać z wątroby, nie powinno się w ogóle określać hierarchii w drużynie - napisał Cezary Kucharski na portalu X.

To nie pierwszy raz, kiedy Cezary Kucharski wbija szpilę w kapitana reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że były agent Lewandowskiego pozostaje w sporze prawnym z napastnikiem. Wieloletni konflikt zaczął się od oskarżenia ze strony Lewandowskiego o szantaż. Kucharski miał grozić, iż ujawni informacje o domniemanych oszustach podatkowych Lewandowskich, a za milczenie w tej sprawie oczekiwał 20 mln euro. Tyle że zdaniem Kucharskiego taśmy są zmanipulowane.

Porażka reprezentacji Polski z Austrią 1:3 już definitywnie przekreśliła nasze szanse na awans do fazy pucharowej Euro 2024. Biało-Czerwoni w ostatnim meczu fazy grupowej zmierzą się z Francją. To spotkanie zaplanowano na wtorek 25 czerwca o 18:00.