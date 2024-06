Zieliński powiedział, co chce zrobić w meczu z Holandią. Skorzysta z nowego przepisu

Kilka dni temu jak grom z jasnego nieba huknęła wiadomość o tym, że Robert Lewandowski nie zagra w niedzielnym meczu z Holandią. To pokłosie urazu, którego nabawił się w ostatnim meczu towarzyskim przed wyjazdem do Niemiec. Wszyscy zastanawiają się, kto zastąpi 35-latka w linii ataku.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Polacy chcą grać na Euro. "My to potrafimy"

Piotr Zieliński kapitanem. Odniósł się do nowego przepisu

Po Lewandowskim kolejnym zawodnikiem w kolejce do opaski kapitańskiej Biało-Czerwonych jest Piotr Zieliński. To właśnie 30-latek będzie kapitanem w niedzielnym meczu z Holandią, co potwierdził na jednej z konferencji Michał Probierz. Sam zawodnik nie ukrywa dumy. - Bycie kapitanem to zaszczyt, jestem z tego dumny. EURO 2012 oglądałem z przyjacielem w telewizji, a jutro będę mógł wyprowadzić kadrę jako kapitan. To dla mnie wielka sprawa - skomentował na oficjalnej konferencji prasowej przed meczem z Holandią.

- Po zmianie regulaminu będę miał główne prawo do podejścia i dyskutowania z arbitrem, nie widzę w tym żadnego problemu. Skorzystam z tego na pewno - dodał pomocnik, nawiązując do nowego przepisu wprowadzonego przez UEFA przed turniejem w Niemczech. Zdecydowano, że tylko kapitanowie drużyn będą mieli prawo rozmów z sędziami.

UEFA tłumaczyła swoją decyzję m.in. presją, jaka leży na arbitrach. "Wyjaśnienie decyzji, gdy otacza cię i wywiera na tobie presję 22 graczy, jest niemożliwe. Może to prowadzić do zerwania komunikacji, a piękna gra bardzo szybko staje się bardzo brzydka. Prosimy, aby wszystkie drużyny upewniły się, że ich kapitan jest jedynym zawodnikiem, który rozmawia z sędzią" - pisał w liście otwartym dyrektor zarządzający UEFA ds. sędziowania Roberto Rosetti. W przypadku niestosowania się do tego przepisu, sędziowie będą karać zawodników żółtymi kartkami.

Początek meczu Polska - Holandia w niedzielę 16 czerwca o 15.00. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zapraszamy do śledzenia.