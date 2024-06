Boniek zabrał głos po meczu Austrią. Wskazał nazwiska

Reprezentacja Polski przegrała z Austrią 1:3. To druga porażka Biało-Czerwonych podczas Euro 2024, która - w połączeniu z wieczornym remisem Francji z Holandią - ostatecznie pozbawiła ich szans na awans z grupy. Spotkanie w kilku słowach skomentował Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej lakonicznie ocenił to, co stało się na Olympiastadion w Berlinie.

3 Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl