Potężne osłabienie reprezentacji Polski! Gikiewicz przekazał fatalne wieści

Zapraszamy do lektury tekstów, które tworzą nasz Magazyn.Sport.pl na Euro. Świetni autorzy, mocne teksty, ciekawe tematy - trochę o piłce, a trochę wokół niej. Usiądźcie wygodnie i poczytajcie >>> Magazyn.Sport.pl.

Robertowi Lewandowskiemu przydarzył się straszliwy pech tuż przed startem Euro 2024. W ostatnim sparingu przed wyjazdem do Niemiec naderwał mięsień dwugłowy uda. Z tego powodu po nieco ponad półgodzinie gry opuścił murawę w spotkaniu z Turcją. Na mecz z Holandią nie zdołał się wykurować. Wygląda na to, że do pełnej sprawności nie doszedł do teraz, bo selekcjoner Michał Probierz najpewniej nie wystawi go w pierwszym składzie z Austrią.

Lewandowski nie zagra w pierwszym składzie. Fatalne wieści

Taką wiadomość przekazał w portalu X były piłkarz Śląska Wrocław, Omonii Nikozja, czy AEL-u Limassol, Łukasz Gikiewicz. "Lewandowski rozpocznie dzisiejsze spotkanie na ławce rezerwowych" - czytamy.

Informację potwierdził także dziennikarz Meczyków.pl Tomasz Włodarczyk, który jeszcze w czwartek przekonywał, że napastnik FC Barcelony pojawi się w pierwszej jedenastce. "Robert Lewandowski ma jednak rozpocząć spotkanie z Austrią na ławce rezerwowych" - napisał w portalu X.

Brak Roberta Lewandowskiego w wyjściowej jedenastce nie oznacza jednak, że w meczu z Austrią w ogóle się nie pojawi. Być może szansę dostanie w drugiej połowie. Wydaje się, że jego miejsce w ataku zajmie Adam Buksa, który dobrze sprawdził się w rywalizacji z Holandią, a w 16. minucie strzelił dla nas jedynego gola. Obok niego może pojawić się drugi napastnik Karol Świderski lub Krzysztof Piątek albo - tak jak w poprzednim meczu - 19-letni pomocnik Kacper Urbański. Zdaniem Tomasza Włodarczyka Probierz zdecyduje się na duet Buksa - Piątek. "W ataku zagrają prawdopodobnie Adam Buksa i Krzysztof Piątek" - poinformował.

Mecz Polska - Austria odbędzie się w piątek 21 czerwca na Olympiastadionie w Berlinie. Pierwszy gwizdek ma wybrzmieć o godz. 18:00.

