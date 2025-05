Przełomowe wieści ws. bramkarzy w Barcelonie. Będzie rewolucja! "Odejdzie"

W kończącym się sezonie w Barcelonie oglądaliśmy trzech bramkarzy - Marka-Andre ter Stegena, Wojciecha Szczęsnego i Inakiego Penę. Najwięcej meczów zagrał Polak. Wygląda na to, że ten tercet zostanie całkowicie odmieniony.

Barcelona szykuje rewolucję w bramce. "Jest na pole position"

W ostatnich tygodniach faworytem hiszpańskich mediów był Joan Garcia. Bramkarz Espanyolu wyraźnie przyczynił się do utrzymania "Papużek", był wyróżniającym się golkiperem La Ligi. FC Barcelona jest zmotywowana, by ściągnąć go w najbliższym okienku transferowym. Wysłała ofertę piłkarzowi. Według gazet i portali w Hiszpanii w tym momencie ma największe szanse na zakontraktowanie 24-latka.

Według Rogera Torello z "Mundo Deportivo" Garcia poważnie rozważa przyjęcie propozycji z "Dumy Katalonii". Sprawa transferu powinna rozstrzygnąć się w przyszłym tygodniu. "FC Barcelona jest obecnie na pole position, aby sprowadzić Joana Garcię. Chociaż decyzja nie została jeszcze podjęta, zarówno piłkarz, jak i jego otoczenie bardzo doceniają wysiłki 'Blaugrany' mające na celu sfinalizowanie tego transferu. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w najbliższych dniach i jeśli będzie zielone światło, to Barca w przyszłym tygodniu wpłaci klauzulę" - czytamy.

Barcelona wygrywa w wyścigu o bramkarza z Manchesterem City. Ustępujący mistrz Anglii szuka alternatywy dla Edersona, który ma jeszcze rok ważnego kontraktu. Chce też odmłodzić skład bramkarzy. Zainteresowanie Garcią wykazywały też AFC Bournemouth i włoskie kluby.

Ter Stegen na wylocie?

Potencjalne przyjście Garcii sprawia, że niepewna stała się pozycja ter Stegena. Niemiec obniżył loty w ostatnich latach, mając bardzo komfortową pozycję w Barcelonie. Ostatnie dwa sezony to też poważne kontuzje, które wyeliminowały go z gry na dłuższy czas. Gdy wrócił w kwietniu, to w dwóch występach jego postawa pozostawiała do życzenia. Barcelona nie wyklucza scenariusza, w którym będzie musiała sprzedać ter Stegena po 11 latach spędzonych w klubie.

"Na spotkaniu zarządu została poruszona kwestia bramkarzy. Czekają na odpowiedź Joana Garcii i wierzą, że zaakceptuje ofertę. Jeśli Hiszpan przyjdzie, to plan zakłada odejście Ter Stegena" - podało katalońskie radio RAC 1.

Będący blisko Barcelony Achraf Ben Ayad uważa, że Barcelona chce wszystko zrobić, zachowując szacunek wobec ter Stegena. "FC Barcelona od tygodni wewnętrznie uważa, że wzmocnienie pozycji bramkarza jest koniecznością. Celem klubu jest zawsze szanowanie Ter Stegena, ale nie wykluczają żadnego scenariusza tego lata. Zarząd nie akceptuje ataków na swojego kapitana, ale uznaje, że opinie i krytyka bez obelg są normalne w piłce nożnej" - dodał.

Jeśli ter Stegen faktycznie odejdzie, to możliwa jest też zmiana trenera bramkarzy. Javi Miguel z dziennika "AS" podał, że kontrakt Ramona de la Fuente jest powiązany z przyszłością Niemca w zespole.

Co z Peną i Szczęsnym?

Pewne jest, że z klubem pożegna się Inaki Pena. Nie zaakceptuje roli trzeciego bramkarza. Ma oferty z Valenci, Celty Vigo, ale też z zagranicznych klubów. Władze Barcelony mają go przekonywać, by zrezygnował z pensji za najbliższy sezon. Wtedy puszczą go za darmo.

W "Blaugranie" czekają na ostateczną odpowiedź Wojciecha Szczęsnego. Portal goal.pl informował kilka dni temu, że ma podpisać dwuletni kontrakt, ale od tego czasu sprawy nie poszły do przodu. Kataloński "Sport" przekonuje, że Barcelona może być coraz bardziej zniecierpliwiona, a Szczęsny miałby stawiać różne warunki w związku z przyjściem Joana Garcii. "Blaugrana" chce jak najszybciej zamknąć kwestię bramkarzy na przyszły sezon.