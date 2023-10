Świetna wiadomość dla polskich piłkarek! Już dziś mogą wywalczyć awans do elity

Reprezentacja Polski kobiet już dziś może zapewnić sobie awans do dywizji A Ligi Narodów! Wszystko za sprawą rozegranego już we wtorek meczu Ukrainy z Grecją, w którym Ukrainki wygrały 1:0. Jeśli Polki po raz drugi ograją Serbię (wtorek, godz. 19:00), awansują do elity.

screen / https://twitter.com/FootColic/status/1719376977168056536