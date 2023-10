Okrutna reakcja Ronaldo na Złotą Piłkę dla Messiego. W tle Lewandowski

Leo Messi po raz ósmy w karierze został najlepszym piłkarzem roku w plebiscycie "France Football", wyprzedzając Erlinga Haalanda oraz Kyliana Mbappe. Powodów do zadowolenia nie miał za to jego odwieczny rywal Cristiano Ronaldo, który nie znalazł się nawet w najlepszej "30" rankingu. Mimo to nie omieszkał skomentować zwycięstwa Argentyńczyka. Zrobił to w niezwykle wymowny sposób, choć szybko starał się zatrzeć po tym ślad.

