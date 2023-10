Historyczny sukces trzecioligowca w Pucharze Polski! Niespodzianka

Trzecioligowa Carina Gubin, zespół z 16-tysięcznego miasteczka położonego w województwie lubuskim przy samej granicy z Niemcami, nigdy nie wychyliła się ponad czwarty poziom rozgrywkowy w Polsce, w którym występuje także obecnie. Niemniej jednak, drużyna Grzegorza Kopernickiego kontynuuje piękną przygodę w Pucharze Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Obserwator odsunięty przez związek, bo pomagał ofiarom. "Sytuacja nieprawdopodobna"

Wielki sukces Cariny Gubin! Drużyna spod granicy z Niemcami sprawiła kolejną niespodziankę w Pucharze Polski

W I rundzie Carina wyeliminowała drugoligową Radunię Stężyca, gromiąc ją aż 4:1. W 1/16 finału los przydzielił jej inny zespół z II ligi - Stal Stalowa Wola.

Wtorkowe spotkanie nie zostało jednak rozegrane w Gubinie. Ze względu na fatalny stan boiska na tamtejszym stadionie mecz został przeniesiony do pobliskiego Krosna Odrzańskiego. Wcześniej z identycznych względów w Gubinie nie rozegrano także jednego z meczów trzeciej ligi.

Ale nawet to nie przeszkodziło Carinie w dokonaniu kolejnej sensacji. Od pierwszych minut to trzecioligowiec sprawiał w tym meczu lepsze wrażenie, a gola udało mu się strzelić w 27. minucie, gdy w zamieszaniu w polu karnym piłkę do siatki skierował Wiktor Nahrebecki.

Stal miała później swoje szanse na wyrównanie, ale nieskuteczni byli Jakub Górski i Kacper Chełmecki, ale w końcówce bliżej było nawet gola na 2:0 niż bramki na 1:1. Dwóch świetnych okazji nie wykorzystał Denis Matuszewski, jednak to nie zmieniło faktu, że i on mógł po końcowym gwizdku cieszyć się z wielkiego sukcesu swojego klubu.

Carina Gubin jest pierwszym trzecioligowcem z awansem do 1/8 finału Pucharu Polski w sezonie 2023/24. Ale być może nie ostatnim, bo w grze jest jeszcze Garbarnia Kraków, która zagra u siebie ze Stalą Mielec 8 listopada.

Bez niespodzianki w Brzegu. Warta Poznań rozbiła zespół z IV Ligi

O niespodziance nie było mowy w Brzegu, gdzie do Stali, jedynego czwartoligowca w stawce, przyjechała Warta Poznań. Drużyna Dawida Szulczka przystąpiła do tego spotkania bardzo poważnie i wygrała je 4:0.

Nadzieje na jakąkolwiek sensację prysły już po pierwszym kwadransie, po którym Warta prowadziła już 2:0. Najpierw samobójcze trafienie w 7. minucie zaliczył Jakub Kowalski, a następnie sześć minut później wynik podwyższył Wiktor Kamiński.

Kolejne gole dla Warty padły już po przerwie, gdy bramkarza Stali Aleksandra Firka pokonywali kolejno Stefan Savić w 57. i Miguel Luis w 85. minucie.