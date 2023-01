PZPN ogłasza nowego selekcjonera. Kiedy konferencja Fernando Santosa? [TRANSMISJA TV, STREAM LIVE]

To koniec sagi związanej z wyborem nowego selekcjonera. W ostatnich tygodniach głównymi faworytami na to stanowisko byli Paulo Bento (ex Korea Południowa) oraz Vladimir Petković (ex Szwajcaria). Cezary Kulesza ostatecznie zdecydował się na Fernando Santosa, który po mistrzostwach świata w Katarze rozstał się z kadrą Portugalii. "Do zobaczenia jutro na konferencji na PGE Narodowym" - napisał Kulesza na Twitterze, publikując wspólne zdjęcie z nowym selekcjonerem Polaków.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzynówek wskazał wzór dla Santosa. "Szatnia była razem z nim"

Reprezentacja Polski. Dwa główne tematy wokół nowego selekcjonera

Wśród głównych tematów wokół Fernando Santosa znajduje się długość kontraktu nowego selekcjonera. Fabrizio Romano poinformował, że Portugalczyk podpisał z PZPN-em umowę ważną do końca mistrzostw świata w 2026 roku, które wtedy będą rozgrywane w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Z kolei polskie media podają, że kontrakt Santosa na razie będzie ważny do końca el. Euro 2024, a w przypadku awansu na turniej umowa zostanie przedłużona do ww. mundialu.

Poza tym na konferencji prasowej powinniśmy dowiedzieć się, kto będzie pełnił funkcję polskiego asystenta Fernando Santosa w kadrze. Wcześniej w mediach pojawiały się kandydatury Jacka Magiery (ex Legia Warszawa) czy Michała Probierza (trener kadry do lat 21). Wygląda na to, że ostateczny wybór padnie na Tomasza Kaczmarka (ex Lechia Gdańsk) oraz Łukasza Piszczka. Warto dodać, że Piszczek miał być w sztabie Adama Nawałki w 2022 roku, ale wówczas Kulesza zdecydował się na Czesława Michniewicza.

Gdzie i kiedy obejrzeć konferencję prasową nowego selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santosa? Transmisja TV, stream online

Konferencja prasowa z udziałem Fernando Santosa, czyli nowego selekcjonera reprezentacji Polski, odbędzie się we wtorek 24 stycznia o godz. 13:00 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna do obejrzenia na kanale YouTube "Łączy nas piłka", a także na TVP Sport.