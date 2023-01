Kulesza przedstawił nowego selekcjonera. Zdjęcie jak oficjalna informacja

Dziennikarz Sport.pl Kacper Sosnowski jako pierwszy donosił, że Fernando Santos przyleciał do Warszawy. Zauważył go na lotnisku Warszawa-Okęcie. Było wielce prawdopodobne, że Portugalczyk pojawił się w Polsce, by dogadać ostatnie szczegóły współpracy z PZPN-em i podpisać umowę. Prezes związku Cezary Kulesza praktycznie potwierdził informacje naszego dziennikarza. Jego nowe zdjęcie zdradza wszystko.

Kulesza potwierdza Santosa

"Do zobaczenia jutro na konferencji na PGE Narodowym!" - taki wpis pojawił się na Twitterze Kuleszy. Dołączył do niego wspólne zdjęcie z uśmiechniętym od ucha do ucha Fernando Santosem. Tym samym zamknął temat poszukiwania nowego selekcjonera reprezentacji Polski, którym będzie właśnie Portugalczyk.

Sport.pl jako pierwsze informowało o dotarciu Santosa do Polski. Jego nazwisko przejawiło się wcześniej w mediach, ale padało wyłącznie w rozważaniach dziennikarzy. Nie stawiano go w roli faworyta o fotel w reprezentacji. Najczęściej wskazywano jego rodaka, Paulo Bento, a także Vladimira Petkovicia.

Moment publikacji tego zdjęcia może zaskakiwać, bowiem sam Kulesza jeszcze dziś ani nie zaprzeczał, ani nie potwierdzał, mówiąc, że "cały czas są spotkania i rozmowy.

Polska będzie trzecią reprezentacją w karierze trenerskiej Santosa. W latach 2010-2014 prowadził Grecję, z którą dotarł do 1/4 finału Euro 2012 i 1/8 finału MŚ 2014. Później przejął Portugalię. Został z nią mistrzem Europy w 2016 r., wygrał pierwszą edycję Ligi Narodów UEFA w 2019 r. na MŚ w Katarze doszedł z Portugalczykami do ćwierćfinału.

Z gratulacjami dla Kuleszy i PZPN-u za wybór nowego selekcjonera pospieszył się Kamil Bortniczuk, ponieważ nie było żadnego oficjalnego komunikatu. Minister sportu opublikował stosowny wpis na Twitterze, który szybko podał dalej Kulesza. Prezes jeszcze szybciej się zreflektował i wycofał udostępnienie posta. Sam poczekał na, jego zdaniem, odpowiedni moment z ogłoszeniem nowego trenera.

"Gratulacje dla Prezesa Cezarego Kuleszy i PZPN! Fernando Santos to selekcjoner z bardzo dobrym CV (od 2010 Grecja i Portugalia, a wcześniej topowe kluby portugalskie i greckie) sukcesami (mistrzostwo Europy), doświadczeniem w pracy z wielkimi gwiazdami, na czele z Cristiano Ronaldo" - napisał Bortniczuk.