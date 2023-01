PZPN wraca do rozmów z kandydatem na selekcjonera kadry. "Czekamy"

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza od kilku tygodni szuka nowego selekcjonera dla reprezentacji Polski. W medialnych spekulacjach pojawia się wielu kandydatów, najczęściej Nenad Bjelica, Vladimir Petković, Paulo Bento, Herve Renard oraz Steven Gerrard.

Papszun liczył na posadę selekcjonera reprezentacji Polski? Wymowne słowa

"Trwają rozmowy między Stevenem Gerrardem a Polską. Czekamy na jego ostateczną decyzję, ale - tak jak donosiły polskie media - nadal się zastanawia. PZPN ma zamiar spotkać się z Anglikiem" - napisał na Twitterze Fabrizio Romano, włoski dziennikarz.

Gerrard - świetny piłkarz, ale jaki trener?

Gerrard był bez wątpienia świetnym piłkarzem. W latach 1998-2015 reprezentował Liverpool, a ostatnie lata kariery spędził w Los Angeles Galaxy. Jego największym sukcesem jest Puchar Europy z 2005 roku, gdy Liverpool ograł Milan, choć przegrywał już 0:3. Wciąż jednak nie wiadomo, jakim szkoleniowcem jest Gerrard.

Trenerską przygodę Anglik zaczął w Rangers FC. W ciągu trzech lat poprowadził szkocki klub w 192 meczach, a jego średnia zdobytych punktów na mecz wyniosła - 2,15. W 2021 roku zdobył mistrzostwo kraju. 14 miesięcy temu objął Aston Villę, ale po roku został zwolniony.

- Jeśli chodzi o warsztat trenerski, Gerrard przeszedł całą edukację. Ma umiejętności liderowania i jest bardzo pozytywną postacią. Ważne jest to, aby nowy trener kadry otrzymał kredyt zaufania. Trzeba rozważyć tę kandydaturę. To trener wart uwagi i PZPN powinien mocno nad nim pomyśleć - powiedział Grzegorz Rasiak, były napastnik kadry.

Boniek nie chce Gerrarda

Ale nie wszyscy podzielają entuzjazm Rasiaka.

- Jeśli przyjdzie Gerrard... Każdy polski trener, który został wymieniony w ostatnim czasie, byłby lepszy od Gerrarda, który o polskiej reprezentacji nic nie wie - wypalił Boniek.

Po chwili były selekcjoner przytoczył anegdotę o jednym z zagranicznych szkoleniowców, który kilka dni temu pytał go o możliwość zgłoszenia kandydatury do prowadzenia reprezentacji Polski.

- Dwa dni temu zadzwonił do mnie jeden trener. Dobre, mocne nazwisko. Wypytywał mnie o reprezentację: Słuchaj, jak myślisz? Miałbym szansę? Widziałem, że jeszcze nie wybraliście. Zadałem mu pytanie: Powiedz, co ty wiesz o polskiej reprezentacji? Jak chciałbyś ją prowadzić? Odpowiedział: Wy macie świetny zespół, kapitalny kręgosłup. Szczęsny, Glik, Krychowiak, Lewandowski. Taka jest wiedza wszystkich trenerów zagranicznych. Chodzi o znajomość nazwisk, natomiast o to, jak reprezentacja funkcjonuje, to jest temat dopiero do rozgryzienia - doprecyzował Boniek na antenie Canal +.