Papszun liczył na posadę selekcjonera reprezentacji Polski? Wymowne słowa

PZPN szuka nowego selekcjonera reprezentacji Polski po tym, jak 22 grudnia zdecydowano, że kontrakt Czesława Michniewicza nie zostanie przedłużony i przestanie obowiązywać z końcem grudnia. Wiele wskazuje na to, że następcą Michniewicza będzie zagraniczny trener, a głównym faworytem jest Vladimir Petković, który w latach 2014-2021 odpowiadał za wyniki Szwajcarii. Poza Petkoviciem na liście znajduje się m.in. Herve Renard (Arabia Saudyjska) oraz Paulo Bento (ex Korea Południowa).

Papszun mówi o objęciu reprezentacji Polski. "Myślę, że telefon nie zadzwoni"

Marek Papszun rozmawiał z "Przeglądem Sportowym" po sparingu Rakowa Częstochowa z Karabachem Agdam (3:0). Trener odniósł się do możliwości objęcia reprezentacji Polski przed rozpoczęciem eliminacji do Euro 2024. - Trzeba pytać o to prezesa Cezarego Kuleszę. Telefon nie dzwonił i myślę, że nie zadzwoni - powiedział. Kulesza zdradził w rozmowie z TVP Sport, że żaden polski trener nie jest brany pod uwagę do roli selekcjonera.

Marek Papszun odniósł się też do wygranej Rakowa Częstochowa nad Karabachem Agdam po dublecie Vladislasa Gutkovskisa oraz trafieniu Iviego Lopeza. - To wartościowa wygrana, odniesiona z silnym rywalem. Cieszy organizacja gry, w pierwszej połowie za bardzo w pewnym momencie się tylko cofnęliśmy - dodał. A jak trener Rakowa odniósł się do planów na rynku transferowym? - Na dzisiaj mamy kadrę ilościowo obsadzoną, ale myślimy jeszcze o jakichś ruchach. Zobaczymy, czy to się powiedzie - podsumował Papszun.

Do tej pory Raków Częstochowa sprowadził dwóch piłkarzy w trakcie zimowego okna transferowego - mowa o Jeanie Carlosie z Pogoni Szczecin oraz o Adrianie Gryszkiewiczu z Paderborn. Z kolei Raków opuścił Michał Litwa (transfer do Motoru Lublin), a szansę na wypożyczeniach otrzymają Deian Sorescu (FCSB) oraz Daniel Szelągowski (Chojniczanka Chojnice). Zespół prowadzony przez Marka Papszuna jest liderem Ekstraklasy z 41 punktami i ma dziewięć punktów przewagi nad drugą Legią Warszawa.