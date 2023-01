Napoli odskakuje w tabeli. Mistrz Włoch sensacyjnie stracił punkty [WIDEO]

AC Milan w nie najlepszy sposób wszedł w 2023 rok. Co prawda w pierwszym meczu w nowym roku była wygrana z Salernitaną 2:1, ale potem było tylko gorzej. W zeszły weekend Milan do 87 minuty prowadził do 2:0 z AS Romą, żeby na końcu zremisować 2:2. Z kolei w środku tygodnia we wstydliwych okolicznościach odpadł, po dogrywce, z Pucharu Włoch po porażce 0:1 z Torino, chociaż rywale od 70 minuty grali w osłabieniu. Słabszą formę mistrzów Włoch było widać również w sobotnim spotkaniu.

Serie A: AC Milan był bliski przejścia z piekła do nieba przeciwko US Lecce

Początek meczu z US Lecce fatalnie rozpoczął się dla drużyny Stefano Piolego. Już w trzeciej minucie goście źle wyprowadzili piłkę sprzed własnego pola karnego, gospodarze błyskawicznie to wykorzystali, dośrodkowując przed bramkę. A tam niefortunnie interweniował Theo Hernandez, który wpakował piłkę do własnej bramki.

AC Milan próbował się podnieść, ale 20 minut później otrzymał kolejny cios. Dokładne dośrodkowanie Mortena Hjulmanda na głowę Federico Baschirotto i było sensacyjne 2:0 dla gospodarzy. Goście z Mediolani byli w szoku z powodu wydarzeń na boisku i z takim wynikiem dotrwali do końca pierwszej części gry.

Po przerwie piłkarze AC Milanu rzucili się do odrabiania strat. Próbował m.in. Olivier Giroud, ale do siatki ostatecznie trafił Rafael Leao w 58 minucie. Portugalczyk uderzył po krótkim słupku, czym zaskoczył bramkarza gospodarzy, który jednocześnie mógł lepiej spisać się w tej sytuacji.

Na kolejne trafienie mistrzowie Włoch musieli poczekać 13 minut. Dośrodkowanie w pole karne, zgranie Oliviera Giroud i trafienie Daniele Calabrii na 2:2. Kapitan AC Milanu dał nadzieję swojej drużynie na wywiezienie trzech punktów, które jeszcze kilkanaście minut wcześniej wydawały się niemożliwe do zdobycia.

Milan naciskał, a Lecce mogło liczyć na kontrataki. Junior Messias trafił w słupek, ale sędzia odgwizdał spalonego. Kilka chwil później gospodarze zamieszali w polu karnym Milanu i było blisko kolejnego trafienia samobójczego, ale piłka o kilkanaście centymetrów minęła słupek bramki Cipriana Tatarusanu. Mimo dalszych prób na tablicy wyników utrzymał się remis 2:2.

US Lecce - AC Milan 2:2

Bramki: 3' Hernandez (sam.), 23' Baschirotto - 58' Leao, '71 Calabria

Ten wynik sprawił, że AC Milan wskoczył na drugie miejsce w tabeli Serie A, ale teraz jego strata do pierwszego Napoli wynosi już dziewięć punktów. Kolejne spotkanie piłkarze z Mediolanu rozegrają 18 stycznia. Wtedy zmierzą się w derbowym meczu z Interem w ramach Superpucharu Włoch.