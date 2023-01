Po golu ze łzami w oczach dziękował kibicom. Jasny wniosek: idzie do Man United [WIDEO]

Manchester United po rozwiązaniu kontraktu z Cristiano Ronaldo musi załatać dziurę w linii ofensywnej. Klub poszukuje odpowiedniego napastnika. Zdaniem footmercato.net działacze czwartej drużyny obecnego sezonu Premier League już go znaleźli i ma nim być Holender, Wout Weghorst. Wymowne jest też zachowanie piłkarza w ostatnim meczu ligowym.

Wzruszony Weghorst. Kibice szaleli

Weghorst pojawił się w sobotnim meczu ligi tureckiej między Besiktasem Stambuł a Kasimpasą, wygranym przez stołeczną ekipę 2:1. W doliczonym czasie pierwszej połowy zdobył bramkę na 2:0, po czym nastąpił wzruszający moment. Piłkarz podszedł do trybuny za bramką rywala i ze łzami w oczach dziękował kibicom, pokazywał serce i całował herb klubu. Z ruchu ust można było wyczytać: "Żegnajcie". Wyglądało to na coś w rodzaju pożegnania.

Być może to zwiastuje zmianę barw przez holenderski napastnika. Według mediów miałby dołączyć na Old Trafford na zasadzie wypożyczenia z Burnley, którego graczem formalnie wciąż pozostaje. W styczniu 2022 roku klub kupił go z niemieckiego Wolfsburga za 17,5 miliona euro. Po sezonie Burnley spadło do Champioship, a Weghorst przeniósł się na wypożyczenie do Besiktasu. W barwach tureckiej drużyny zagrał 21 razy i strzelił 10 goli. W Turcji ma umowę do końca czerwca 2023 roku.

Weghorst zwrócił na siebie uwagę podczas mistrzostw świata w Katarze. W ćwierćfinałowym starciu z Argentyną wszedł z ławki i ustrzelił dublet, doprowadzając do dogrywki. Ostatecznie jego Holandia odpadła w serii rzutów karnych. W Manchesterze United pracowałby ze swoim rodakiem Erikiem ten Hagiem. Szkoleniowiec może liczyć przede wszystkim na jego warunki fizyczne. Weghorst mierzy aż 197 cm i znakomicie sprawdza się w grze w powietrzu.