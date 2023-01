Iga Świątek sportowcem roku w Polsce. "Gówniara z palektom dostarczyła emocji"

2022 rok był bogaty w wydarzenia i sukcesy sportowe reprezentantów Polski na międzynarodowych arenach. Tradycyjnie w pierwszą sobotę stycznia nadszedł czas, żeby wyłonić Sportowca Roku podczas 88. plebiscytu organizowanego przez "Przegląd Sportowy" i Polsat.

O zwycięstwo, ale też miejsce w prestiżowej czołowej "10" plebiscytu walczy więc: 8 przedstawicieli lekkoatletyki, 3 siatkówki, po 2 wioślarstwa, piłki nożnej, tenisa oraz po 1 przedstawicielu rajdów samochodowych, żużla, pływania, rugby 7, narciarstwa klasycznego, golfa, wspinaczki sportowej, łyżwiarstwa szybkiego oraz koszykówki.

Gala zaczęła się od wręczenia nagród specjalnych. Drużyną roku została reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn. Trenerem Roku wybrany został szkoleniowiec Igi Świątek, Tomasz Wiktorowski. Nagrodzeni zostali również Monika Pyrek i Szymon Sowiński za ich działalność charytatywną. Statuetki otrzymali też prezesi PZPN-u i PZPS-u za bojkot rosyjskich sportowców, a także Szymon Marciniak i jego ekipa za poprowadzenie finału mistrzostw świata.

W międzyczasie ogłaszano kolejne miejsca w plebiscycie. Dziewiąte miejsce zajął chociażby Paweł Fajdek, który na scenie powiedział, że tym razem obędzie się bez awantur (rok temu głośno wyrażał niezadowolenie z wyników). I zaraz potem dodał: - Może przestanę wygrywać, bo im więcej wygrywam, tym bardziej spadam w tym plebiscycie.

Po ogłoszeniu laureatów z miejsc 10-6 i występach artystycznych, w których wystąpili Maryla Rodowicz, Marcin Daniec, Lady Pank, Liber i InoRos oraz Bryska, nadszedł czas na wyłonienie czołowej trójki. Miejsce trzecie w tym roku zajął Robert Lewandowski, który triumfował dwa lata z rzędu w 2020 i 2021 roku. Drugie miejsce przypadło Bartoszowi Zmarzlikowi. - Bardzo się cieszę, że Iga wygrała, bo panie trzeba puszczać przodem. A ja się cieszę, że jestem drugi, bo będę miał całe podium chłopków - powiedział Zmarzlik, który w przeszłości był już pierwszy i trzeci w tym plebiscycie.

Co do pierwszego miejsca, to sensacji nie było. Wygrała Iga Świątek. Dwa lata temu ustąpiła miejsca tylko Robertowi Lewandowskiemu. Rok temu była dopiero 15. Tym razem nie miała sobie równych. - Przykro mi, że nie mogę być z wami, ale przetransportowanie się z Australii byłoby problematyczne. Dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że będę gdzieś wysoko. Mam nadzieję, że sport będzie nas łączył. Wiem, że "gówniara z paletkom" dostarczyła emocji w tym sezonie. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie te występy też będą udane - powiedziała Iga Świątek w nagraniu, które powstało w momencie, kiedy tenisistka nie wiedziała jeszcze, które miejsce zajmie.

Wyniki plebiscytu na najlepszego sportowca Polski 2022 roku:

Iga Świątek (tenis) Bartosz Zmarzlik (żużel) Robert Lewandowski (piłka nożna) Kamil Semeniuk (siatkówka) Dawid Kubacki (skoki narciarskie) Mateusz Ponitka (koszykówka) Adrian Meronk (golf) Katarzyna Wasick (pływanie) Paweł Fajdek (lekkoatletyka) Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup, Dominik Czaja (wioślarstwo)