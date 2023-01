Barcelona chce 17-latka z Brazylii. Musi przygotować się na poważny wydatek

FC Barcelona, mimo problemów transferowych, o których więcej pisaliśmy -->TUTAJ, wciąż nie chce rezygnować z potencjalnych wzmocnień. I myśli o pozyskaniu młodej gwiazdy, która zapewni grę na najwyższym poziomie przez wiele lat. W kręgu zainteresowań znalazł się jeden z największych talentów w Brazylii.

FC Barcelona rozważa sprowadzenie Victora Roque. Skauci Barcelony są pod wrażeniem 17-latka

Od kilku miesięcy Xavi miał jasno sprecyzowany cel w postaci Endricka. Był nawet po rozmowach z piłkarzem, jednak ten zdecydował się dołączyć do Realu Madryt. Trzeba było znaleźć alternatywę. Kataloński klub zapytał zatem o napastnika Athletico Paranaense, Victora Roque. Zarząd Barcelony ma bardzo dobre referencje na temat tego młodego zawodnika. Skauci klubu od dawna przyglądali się 17-latkowi, a pod dużym wrażeniem Brazylijczyka miał być sam Deco.

- Ze względu na jego budowę fizyczną wydaje się mieć 22-23 lata. Bardzo dobrze wygląda też pod kątem technicznym i psychicznym. Ma świetnie ułożoną lewą nogę. Jest bardzo trudnym napastnikiem do upilnowania. Potrafi dobrze chronić piłkę, jest szybki i wychodzi z pola karnego, aby zagrać tyłem do bramki - komplementował zawodnika były szkoleniowiec reprezentacji Brazylii, Luiz Felipe Scolari.

Piłkarz w kwietniu ubiegłego roku przeniósł się do Athletico z Cruzeiro za niecałe 5 milionów euro. Dla obecnego klubu rozegrał do tej pory 36 spotkań, w których strzelił 7 goli. Jak informuje hiszpański dziennik "Mundo Deportivo", Barcelona musiałaby zapłacić teraz za niego co najmniej 30 milionów euro. Jego kontrakt kończy się w maju 2027 roku. Zainteresowanie zawodnikiem przejawiają również zespoły PSG oraz Chelsea.

Athletico Paranaense zakończyło rozgrywki brazylijskiej Serie A na 6. miejscu w tabeli z dorobkiem 58 punktów. Tytuł zdobyło Palmeiras (81 punktów), wyprzedzając drugi Internacional (73 pkt) oraz trzecie Fluminese (70 pkt). Najbliższy mecz aktualny klub Victora Roque rozegra 14 stycznia, kiedy zmierzy się w 1. kolejce rozgrywek Campeonato Paranaense z Rio Branco.