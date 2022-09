Argentyna wyciąga asa z rękawa przed MŚ 2022. Broń na Polaków

Mistrzostwa świata w piłce nożnej zbliżają się wielkimi krokami. W tym roku będą one wyjątkowe, bo rozgrywane w samym środku sezonu ligowego. Mecz otwarcia zaplanowano na 20 listopada. Katar zmierzy się w nim z Ekwadorem. Niespełna tydzień wcześniej w Europie zakończą się rozgrywki ligowe. To stwarza problem dla selekcjonerów reprezentacji, którzy chcieliby mieć piłkarzy dostępnych jak najszybciej.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Robert Lewandowski podsumował przegrany mecz Polska - Holandia. Dużo do poprawy!

Ostatnia prosta przed MŚ 2022 w Katarze. Kiedy Polska - Chile? [TERMINARZ]

Argentyńczycy chcą urwać się wcześniej z klubów. Specjalny wniosek

I dlatego, jak informują argentyńskie media, piłkarze tej kadry mają złożyć wnioski do swoich klubów, aby te puściły ich na zgrupowanie wcześniej. Zawodnicy nie chcą rozgrywać ostatniej kolejki przed rozpoczęciem mundialu. Taki wniosek ma zyskać poparcie argentyńskiej federacji oraz CONMEBOL. Sami argentyńscy dziennikarze przyznają jednak, że taki scenariusz będzie trudny do zrealizowania. Po pierwsze, kluby nieszczególnie mogą być chętne do tego, żeby oddać swoich piłkarzy w samym środku sezonu. Poza tym, Argentyńczycy piszą, że podobne wnioski mają złożyć też inne federacje.

Argentyńczycy będą jednymi z faworytów do końcowego triumfu na mundialu. Drużyna prowadzona przez Lionela Scaloniego notuje właśnie kapitalną serię. Kilka dni temu w towarzyskim meczu wygrali z Hondurasem 3:0. Dla Argentyny to był 34. mecz bez porażki z rzędu. Świetnie zaprezentował się wówczas Leo Messi, który strzelił dwa gole, a przy pierwszej bramce miał spory udział. Argentyna przed mundialem zmierzy się jeszcze z Jamajką.

Polacy mogli zostać mistrzami świata. Legenda po latach zdradza tajemnicę

Argentyńczycy to grupowi rywale Polaków. Mundial rozpoczną 22 listopada meczem z Arabią Saudyjską. 26 listopada zagrają z Meksykiem, a 30 listopada zmierzą się z Polakami.